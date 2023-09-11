“اشتري بكل فلوسك فراخ” أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023 بكم كرتونة البيض 

لا تزال القيم السعرية الخاصة بالكيلو جرام لكل النوعيات الأكثر استهلاكًا من الدواجن مستقرة على مستويات ومؤشرات هي الأقل منذ أيام حيث تراجعت الأسعار الخاصة بكل نوع من أنواع الدواجن وقد أعلنت البورصة الرئيسية اليوم عن الأسعار وجاءت المؤشرات لتكون الأسعار في نفس المستوى الذي كانت عليه منذ أيام، ومن خلال التقرير القادم نتعرف على أهم المعلومات حول الأسعار الحالية للدواجن.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 11 سبتمبر 2023

تعتبر كل الأنواع المتوفرة من السلالات الداجنة هي من أهم اللحوم المتاحة في الأسواق المحلية ولذلك يهتم المستهلكين بمعرفة الأسعار الخاصة بكل أنواعها والأسعار للدواجن الأكثر انتشارًا واستهلاكًا في السوق المحلية نتابعها من خلال الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء

الأسعار الخاصة بأنواع الدواجن البيضاء تمت متابعتها اليوم لتسجل في البورصة سعر للكيلو يصل حتى 62 جنيه مصري في حين وصل السعر بالسوق الاستهلاكية إلى نحو 67 جنيه مصري، وهو السعر المعمول به في كافة الأسواق الشعبية.

أسعار الفراخ البلدي

يظل السعر الخاص بالدجاج البلدي اليوم مستقر حيث يسجل اليوم في بورصة مصر الرئيسية للدواجن 112 جنيه مصري للكيلو جرام بينما يستقر سعره على 117 جنيه مصري وذلك في جميع الأسواق الاستهلاكية.

سعر الدواجن الساسو

الدجاج الساسو من الأنواع المنتشرة في السوق الاستهلاكية ومتوفر بسعر حوالي 92 جنيه مصري للكيلو جرام ويصل سعرها للمستهلكين في الأسواق الشعبية إلى قيمة مالية تصل إلى 97 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

الدواجن الأمهات تتوفر في كافة الأسواق الاستهلاكية بسعر يقدر بنحو 63 جنيه مصري وهو سعر الكيلو جرام من لحومه في السوق المحلية والشعبية بينما سعرها في البورصة الرئيسي وفي المزارع للكيلو 58 جنيه مصري.

سعر البط بالأسواق

البط البلدي متاح في السوق المحلية بسعر 100 جنيه مصري وهو من الأنواع التي يكثر الإقبال عليها بشكل كبير في السوق المحلية، بينما يسجل سعر البط المولار وهو من الأنواع المتوفرة بالأسواق سعر للكيلو يبلغ 85 جنيه مصري، بينما يسجل السعر الخاص بالبط الفرنساوي إلى نحو 75 جنيه في الأسواق الشعبية.