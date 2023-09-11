سر عجيب لازم تعرفيه.. معجزة سحرية في العشبة دي هترجعلك شبابك حتى لو عمرك كان فوق ال60

تعتبر مشكلة التجاعيد أحد أكثر المشاكل التي تؤرق الكثير من النساء، وذلك لأنها تقلل من نسبة جمالهم، بالإضافة إلى أنها تعطي الوجه مظهر يبدو كأنه أكبر من العمر الحقيقي، ولطالما كان جمال المرأة هو شغلها الشاغل وأحد أهم أولوياتها، فإنها لا تدخر جهداً في سبيل المحافظة عليه، ولكن تكمن المشكلة في الأعباء المادية المطلوبة للقيام بذلك الأمر، لذلك سوف نقترح عليكم في السطور التالية وصفة طبيعية تتكون من بذور الكتان للتخلص من التجاعيد نهائياً.

بذور الكتان لإزالة التجاعيد

بذر الكتان هو أحد المواد الطبيعية والتي قد تكونين لم تسمعي عنها من قبل، ولكنها في حقيقة الأمر هي أحد المكونات التي تستخدم في صناعة أشهر منتجات العناية بالبشرة للقضاء على التجاعيد، لذلك يمكنك استخدامها في تحضير كريم مفيد للبشرة بنفسك في المنزل، ودون الحاجة لشراء مثل تلك المنتجات، فقط سوف تحتاجين لتحضيرها المكونات الآتية:

2 ملعقة كبيرة من بذر الكتان.

كبسولة فيتامين E.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقة من زيت الزيتون البكر.

2 من أوراق الغار.

مقدار كوب من الماء.

طريقة التحضير

لا يحتاج تحضير وصفة بذور الكتان للتخلص من التجاعيد الكثير من الجهد، فقط يتوجب عليكي القيام بالخطوات الآتية بطريقة صحيحة:

احضري وعاء وضعي فيه مقدار كوب من المياه وارفعيه على نار هادئة، بعد ذلك أضيفي إليه ورق الغار وبذر الكتان وقلبيهم معاً، واتركي الخليط على النار حتى يغلي لمدة خمس دقائق قبل أن ترفعيه من على النار، ومن ثم تقومي بتصفيته وهو ساخن باستخدام مصفاة، ثم أضيفي جل الصبار والفيتامين وزيت الزيتون وقلبيهم حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض جيداً ويصبح القوام لزج، بعدها يمكنك حفظه في برطمان مخصص لحفظ الكريم، حتى تستطيعي استخدامه لفترة طويلة دون أن تحتاجي إلى تحضيره في كل مرة ترغبين في استخدامه.

طريقة الاستخدام

يمكن استخدام وصفة بذور الكتان لإزالة التجاعيد بكل سهولة من خلال الطريقة الآتية:

يجب عليكي غسل وتنظيف وتجفيف بشرتك أولاً قبل كل شيء، ثم تضعي كمية من هذا الخليط عليها مع التدليك، واتركيه 15 دقيقة قبل أن تقومي بإزالته باستخدام الماء الفاتر، ويمكنك استخدام الخليط مرة واحدة كل يوم ويفضل أن تكون قبل النوم، كما ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدام الوصفة في حال كان لديك حساسية من أي تلك المكونات.