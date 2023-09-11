أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023 برقم الهوية واسم المحافظة على منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023 حديث الكثير من المواطنين في العراق منذ فترة طويلة، لذلك يزداد معدل البحث على جوجل كل ثانية لأن المواطنين المتقدمين بحاجة شديدة المال بسبب الظروف الصعبة التي يمرون بها، الرعاية الاجتماعية قدمت عدة وجبات سابقة وكانت سبباً في تحسين معيشة الكثير من الأسر العراقية، كما أصبح دعم الرعاية الاجتماعية من أهم أنظمة الدعم التي تقدمها الدولة للفئات الأكثر استحقاقاً، اليوم عبر موقعنا البديل ننشر لحضراتكم تفاصيل جديدة حول إعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الخامسة الوجبة التاسعة 2023

ينشغل المواطنين بالوجبة التاسعة ويبذلون جهد في البحث على مدار 24 ساعة للوصول لأي معلومة مفيدة، لذلك نؤكد لكم أن هناك أخبار جديدة تدخل الفرحة على قلوب الكثير من الأسر العراقية بعد ساعات قليلة، حيث كشفت مصادر كثيرة بالساعات الماضية أن وزارة العمل بدأت تعلن عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل تدريجي، كما أكدت بعض المصادر أن وزير العمل عادل حاشوش الركابي غادر العراق لحضور مؤتمر وبعد العودة مباشرةً يبدأ في تجهيزات الدفعة الخامسة لسرعة وضع الميزانية المحدد حسب عدد المشمولين ويعلن في مؤتمر صحفي قبل الصرف بساعات عن موعد الصرف كي يستعد المستفيدين للحصول على الدفعة الخامسة أي الوجبة التاسعة والأخيرة.

منصة مظلتي الاستعلام عن الدفعة الخامسة

تتوفر كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني حسب توجيهات وزارة العمل العراقية لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين والتعرف على الكشوفات عليكم اتباع ما يلي