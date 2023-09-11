اشتري وخزني برحتك ياست الكل.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 في الأسواق

يبحث الكثير من المواطنين منذ مطلع الصباح عن أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023 من معرفة انسب وقت للشراء وخاصةً بأن هناك بعض الناس تقوم بشراء احتياجاتها دفعة واحدة وتخزين الدواجن للاستهلاك على مدار الشهر، شهد الدواجن خلال الفترة الماضية ارتفاع طفيف للغاية ولم تتراجع الأسعار منذ عدة أيام، واليوم لا يوجد أي تغييرات في الأسعار سواء داخل بورصة الدواجن أو في الأسواق.

تعد الدواجن البيضاء من أكثر الطيور التي يستهلكها الفرد لأنها ضمن أرخص أنواع الطيور ولها استخدامات متعددة، كما أن الدواجن البيضاء تحتل أعلى استهلاك يومي كونها مصدر كبير للحصول على البروتين، وأصبح يلجأ المواطنين لشراء الدواجن البيضاء بشكل أكبر بعد إرتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق منذ فترة طويلة، ترقبوا معنا السطور التالية وسوف ننشر لكم قائمة أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 سبتمبر 2023

لم تطرأ أي تغييرات في أسعار الدواجن البيضاء داخل المزارع أو في الأسواق وتأتي قائمة الأسعار على النحو التالي

وسجل كيلو الدواجن البيضاء داخل البورصة والمزارعة 65 جنيه ويصل للمستهلك بقيمة تتراوح ما بين 68 إلى 70 جنيه.

سعر الدواجن البلدى في المزرعة 114 جنيه وللمستهلك 120 جنيه.

كيلو الدواجن الساسو اليوم في المزارع 92 جنيه وفي الأسواق 100 جنيه.

كما يبلغ كيلو أوراك بـ 75 جنيهًا.

سعر كيلو الدبابيس 90 جنيه.

حيث سجل كيلو البانيه في الأسواق اليوم ما بين 155 إلى 160 جنيه.

توقعات أسعار الدواجن الفترة القادمة

تم الكشف من قبل متحدث وزارة الزراعة محمد القرش أن أسعار الدواجن سوف تنخفض بشكل كبير الفترة القادمة وتشهد الأسواق حالة من الاستقرار ويبدأ سعر كيلو الدواجن البيضاء من 55 جنيه، حيث أشار محمد القرش أن السبب وراء الانخفاض هو الإفراج عن كميات جديدة من الأعلاف بكافة أنواعها، كما يتوفر كميات أكبر من الذرة الصفراء والتي تكفي احتياجات الدواجن المتواجدة داخل المزرعة وهذا ما يجعل الإنتاج أعلى والاسعار تتراجع.