هنا Pdf رابط كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة الدفعة الأخيرة في العراق 2023

يبحث العديد من العراقيين في هذا الوقت الراهن على كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الأخيرة الدفعة الجديدة وهي أحد أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الدولة العراقية، ممثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق، بعد أن فتحت وزارة العمل باب التقديم. الوجبة التاسعة خلال الفترة الاخيرة ومن خلال هذه السطور نستعرض كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023.

رابط كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق رابطا لموقعها الالكتروني، وذلك ليسهل على المواطنين الاستعلام عن استحقاق الوجبة الاخيرة لدعم الرعاية الاجتماعية، حيث اشارت الوزارة في بيان مهم إلى انها تحدد استحقاق المستفيدين ويتم تحديد الأسماء بناءً على عدد من الشروط والضوابط التي يجب توافرها، ومن المقرر أن يتم إعلان أسماء المستفيدين وكشوفاتهم خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع مظلتي لدولة العراق.

ثم بعد ذلك يتم الدخول إلى قائمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة.

كذلك من الخدمات المتاحة اختيار الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أدخل المحافظة العراقية التي ينتمي إليها المستفيد.

يتم كتابة البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.

قم بعد ذلك أيضًا بتدوين رقم الهوية الخاص بك في خانة رقم الهوية المخصص.

ثم انقر على أيقونة الاستعلام لرؤية تفاصيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

في البداية للعلم هناك عدد من الضمانات والضوابط المهمة التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق لجميع المواطنين، وهي كما يلي: