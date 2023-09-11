عاجل.. فتح رابط التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية “عقد” لـ 13 مديرية في عموم محافظات العراق

كشفت وزارة التربية العراقية، في بيان لها مؤخرًا عن فتح رابط التقديم لتعيينات عقود المعلمين والمعلمات في 13 مديرية بمختلف محافظات العراق، حيث إن هذه الوظائف تأتي حسب الحاجة الفعلية التي تحتاج إليها كل مديرية، لتتمثل المحافظات التي تبدأ فيها التعيين “كربلاء، النجف، المثنى، ذي قار، ميسان، صلاح الدين، نينوى، الكرخ الأولى والثانية والثالثة، الرصافة الأولى والثانية والثالثة”، وذلك بعد الانتهاء بشكل رسمي من مراسيم الزيارة الأربعينية التي تختلف بها العراق في الوقت الحالي.

موعد التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية

وأكدت وزارة التربية العراقية، أن التقديم في الوظائف المتاحة يستمر لمدة خمسة أيام ليبدأ من أمس الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023 ويستمر إلى يوم 14 سبتمبر 2023، فضلاً عن أن ذلك يكون لجميع المعلمين والمعلمات المنطبق عليهم شروط التعيين داخل الوزارة، ويكون متاحة في 13 مديرية بعموم محافظات العراق، حيث إن ذلك يأتي من أجل تخفيف الضغط عن المعلمين في كل مديرية، بما يسمح لهم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية المختلفة الراغبين في الحصول عليها.

التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية، وفقًا لما يلي:-