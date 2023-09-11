أحذر من تسمية أبناءك هذه الأسماء.. فرض عقوبة وغرامة كُبرى على تسمية الأبناء بهذه الأسماء.. خلي بالك علشان متندمش

في إطار المراقبة الشديدة من قبل الحكومة المصرية، فقد أعلنت مؤخرًا عن أن هناك الكثير من الأسماء التي شاع استخدامها في الفترة القليلة الماضية، وهي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يفضلها بعض الأباء والأمهات ويقومون بتسمية أبناءهم بها، وهو يعد أمر غير قانوني، والغريب من ذلك أن هذه الأسماء تختلف عن ثقافتنا وعادتنا نحن العرب، مما تؤثر بشكل كبير على الثقافات الأجنبية الأخرى، لهذا قامت الأحوال المدنية بفرض قانون مؤخرًا يُستلزم وضع ضوابط ومعايير هامة من أجل اختيار الأسماء المناسبة والمنظمة عند المولود.

أسماء يُمنع تسمية المولود بها

وفي نفس السياق كشف النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، عن بدء مناقشة قانون جديد من أجل تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدينة، والعمل على وضع عقوبة وغرامة مالية كُبرى عند استخدام أسماء مركبة لا تصلح لتسمية الأبناء بها، كما شددت على جميع المواطنين بالتبليغ مباشرة الجهة الأمنية بمثل هذه القضايا من أجل البت فيها، إضافة إلى أن الجهات الصحية كذلك شددت على كافة المديرية بمثل هذه الأسماء حتى لا يقعوا تحت طائلة المساءلة القانونية.

عقوبة تسمية الأبناء بالأسماء المركبة

في مخالفة الآباء لقانون الأحوال المدينة، والقيام بتسمية الأبناء بأسماء مركبة، يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 5000 جنيه، فضلاً عن الحبس لمدة عام، إضافة إلى أن القانون منع على عدم اشتراك أخوين من نفس الأب في اسم واحد، فضلاً عن عدم جواز الأسم مركبًا وأن يكون ذلك مخالفًا للقانون ولأحكام الشرائع السماوية.