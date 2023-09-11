بالزيادة لأصحاب المعاشات فرفش وزقطط”.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة التأمينات الاجتماعية توضح

يوجد عدد كبير من الأفراد المحالين على المعاشات والذين يرغبون معرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والذي يعتبر الشهر السابع الذي يتم خلاله صرف المعاشات بالزيادة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على موعد الصرف، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

وجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مارس الماضي إلى ضرورة زيادة المعاشات بنسبة 15% وهذا من أجل مساعدة المواطنين على غلاء أسعار السلع التي تشهدها البلاد هذه الفترة بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، حيث يعتبر شهر أكتوبر الشهر السابع على التوالي الذي يحصل فيه أصحاب المعاشات على هذه الزيادة، لهذا يرغب هؤلاء الأشخاص معرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر

والذي أعلنت عنه هيئة التأمينات الاجتماعية والذي يكون في بداية كل اول شهر ميلادي، وعلى ذلك فإنه يتم صرف معاش شهر أكتوبر يوم الأمد الذي يوافق 1 من الشهر ذاته.

اماكن صرف معاشات شهر أكتوبر

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية الأماكن التي يستطيع أصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم من خلالها، حيث جاءت هذه الأماكن على النحو التالي:

منافذ شركة فوري.

ماكينات الصراف الآلي.

فروع بنك ناصر.

المحافظ الإلكترونية الخاصة برقم هاتف صاحب المعاش.

البريد المصري.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات معرفة الجدول الخاص بصرف معاش شهر أكتوبر، لهذا أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية جدول صرف معاشات شهر أكتوبر، والذي جاء كما يلي: