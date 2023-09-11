مظلتي PDF.. كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

تعتبر الرعاية الاجتماعية، من أكثر المواضيع بحثًا في مختلف محافظات العراق، حيث إنها تمثل أهمية كبيرة لشريحة كبيرة من المواطنين، من أجل تحسين وضعهم الاجتماعي، وتوفير حياة كريمة لهم، إضافة إلى أن حكومة العراق، دائمًا ما تقوم من وقت إلى أخر بإطلاق بعض المنح والمساعدات التي تكون في صالح المواطن، وخاصة بإطار التحديات الاقتصادية الملائمة التي يمر بها العالم، وفي ظل الظروف الصعبة التي يُزعج العديد من الأشخاص، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل التي تدور حول الرعاية الاجتماعية حتى يتعرف عليها الجميع.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مؤخرًا، باستقبال نحو 3000 ألف طلب من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تعكس مفهوم الحالة الاقتصادية والاجتماعية، لدى العديد من الفئات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فضلاً عن أن توفير كم هائل من المساعدات المالية والمعنية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا لمثل هذه المساعدات في كافة محافظات العراق.

الاستعلام أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية في العراق

بعد أن يتم نزول كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية، بجميع محافظات العراق، فيمكن الاستعلام عنها وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو الأتي:-