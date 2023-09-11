جهز ورقك وانجز حالك”.. حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المدن الجديدة لأصحاب الدخل المحدود

تحرص وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية على تقديم الدعم للمواطنين من خلال التوفير لهم مسكن وحياة أمنه، لهذا طرحت وزارة الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، والتي يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة كيفية التقديم للحصول عليها، لهذا في ذلك المقال سوف نتحدث عن كافة الأمور التي تتعلق بشقق الإسكان، بالإضافة إلى عدد من المعلومات الأخرى.

خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2023

قام صندوق الإسكان الاجتماعي عن طريق الموقع الرسمي التابع له بالإعلان عن الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها من أجل التقديم للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023، حيث تمثلت هذه الخطوات في الاتي:

اولا أن يقوم المواطن بشراء كراسة الشروط.

يقدم المواطن الأوراق الخاصة بالتقديم وتحميلها علي الموقع الإلكتروني التابع لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري.

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بالاعلان عن أسماء الفائزين وهم الأشخاص المستوفيين في الشروط والأحكام وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل بنحو شهرين إلى ثلاثة أشهر.

يحدد صندوق الإسكان الاجتماعي موعد سداد أقساط شقق الإسكان الاجتماعي.

يتاكد مندوب الاستعلام من صحة كل من المعلومات والبيانات التي تم تسجيلها، كما أنه يتم عمل زيارة لمكان السكن أو مكان العمل، حيث أنه في حاله تطابق بيانات المتقدم مع بيانات اوراقه الرسمية التي ارسلها فانه يتم تحويل الملف الخاص به إلى البنك.

يقوم البنك بالتواصل مع جهة التمويل، من أجل تحديد دفعة استلام القسط الأول، بالإضافة الي باقي الأقساط الشهرية، وإمضاء العقود، بعد أن يتم تحديد رقم العمارة ومكان السكن.

يحول المتقدم إلى جهاز المدينة الخاضع لها، على أن يتم التواصل معهم.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

يتساءل عدد كبير من المواطنين الراغبين في حجز شقق الإسكان الاجتماعي عن موعد فتح حجز الشقق لأصحاب الدخل المحدود والتي تم طرحها في المدن الجديدة من قبل وزارة الإسكان ، حيث أوضحت وزارة الإسكان أنه سوف يتم باب الحجز في هذه الشقق في شهر أكتوبر أو ديسمبر القادم.