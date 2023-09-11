“لو هتبني اعرف راسك من رجلك”.. قانون التصالح على مخالفات البناء للقري والمدن في هذا الموعد مجلس الوزراء يوضح

يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن قانون التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد أن قام مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة السابقة بتعديل بعض البنود التي توجد في قانون التصالح القديم، حيث ينتظر هؤلاء المواطنين أن يقوم المجلس بالإعلان عن هذا القانون والذي من المقرر أن يتم الإعلان عنه قريبا، لهذا في مقالنا هذا سوف نتحدث عن هذا القانون، إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

قانون التصالح على مخالفات البناء

يرغب عدد كبير من المواطنين معرفة الموعد الذي سوف يقوم مجلس الوزراء خلاله الإعلان عن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، لذلك قام النائب السيد شمس الدين بالإعلان عن أن قانون التصالح جاء في صالح المواطنين، وأنه تم سحبة من البرلمان من قبل الحكومة، وهذا حتى يتم تعديله لكي يصبح متوازن، وأشار النائب إلى أن الحكومة سوف يتم طرح القانون مرة ثانية من أجل مناقشته في شهر أكتوبر القادم لعام 2023 ميلادي، وأضاف إلى أن القانون سوف يخرج من مجلس النواب معتمدا وأنه سوف يقوم بتلبية اقتراحات جميع المجتمع.

بنود قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد

أوضح مجلس الوزراء أن قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد جاء على هذا النحو: