موعد بداية الدراسة في سوريا 2023-2024 التعليم تجيب على التساؤلات

موعد بداية الدراسة في سوريا 2023-2024 ضمن الأمور التي يهتم بها الطلاب وأولياء الأمور تلك الفترة، انهى الطلاب من جميع المراحل التعليمية الامتحانات للعام الدراسي الجاري وتم اعلان النتائج شهر أغسطس الماضي، كما بدأ الطلاب في عمليات التسجيل والتقديم في المدارس والجامعات استعدادات للعام الدراسي 2024، خصصت وزارة التربية والتعليم السورية فترة لكي يسجل الطلاب في المدارس الجدية والجامعات وعلى هذا الأساس تم وضع الخريطة الزمنية للعام الجديد لكي تناسب جميع المراحل التعليمية ويبدأ العام الدراسي الجديد بدون أي عائق، والجدير بالذكر أن الطلاب كانت تخشى تأجيل الدراسي بسبب ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا وأن مستقبلهم يتأثر لكن أكدت التعليم السورية أن الدراسة تكون في موعدها، ترقبوا معنا للإطلاع على موعد بداية الدراسة في سوريا 2023-2024.

موعد بداية الدراسة في سوريا 2023-2024

منذ عدة أيام عاد المعلمين والإداريين إلى دوام العمل للعام الدراسي 2023-2024 وفقاً للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم في المؤتمر الصحفي الأخيرة بعد الإنتهاء من إعلان جميع النتائج لكافة المراحل والصفوف، تم فتح أبواب المدارس والجامعات للإداريين والمعلمين 27 من أغسطس الماضي، وانطلقت الدراسة في سوريا يوم الأحد الموافق 3 من سبتمبر ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى 25 يناير 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 في سوريا

تم وضع الخريطةو الزمنية للسنة الدراسية الجديدة وفقاًَ للمنظومة التعليمية الجديدة، على أن يكون العام الدراسي من فصلين، يتكون الفصل الدراسي من ثلاثة أشهر أي 91 يوم، ويكون الفصل الدراسي الثاني 81 يوم ويكون إجمالي الفصلين 173 يوم، كما تتراوح إجازة الفصل الدراسي الأول من عشرة أيام إلى أسبوعين والفصل الدراسي نحو شهر ونصف، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير 2024 والفصل الدراسي الثاني في مايو 2024، كما تعقد امتحانات الثانوية العامة في سوريا منتصف شهر يونيو 2024 وحتى مطلع يوليو 2024.