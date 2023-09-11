رابط نتائج التحويلات الجامعية في الجزائر 2023/2024| وزارة التعليم العالي والبحث العلمي mesrs.dz

يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور خلال الساعات الأخيرة بالإطلاع على نتائج التحويلات الجامعية في الجزائر 2023-2024، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي عن الموعد الرسمي للإعلان عنها والذي سوف يكون الكترونياً تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج التحويلات الجامعية في الجزائر 2024.

رابط نتائج التحويلات الجامعية في الجزائر 2023/2024

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي بالجزائر عن تدشين رابط نتائج التحويلات الجامعية في الجزائر 2023 حتى تكون متاحة أمام الطلاب من شتى المحافظات الجزائرية، وإليكم الخطوات …..

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي في الجزائر من هنا .

ثم اضغط على صفحة الجامعة التي ترغب في التحويل إليها .

اضغط على أيقونة “تقديم طلب” وانتظر رد الجامعة بالموافقة .

بعد أن تحصل على الموافقة من الجامعة سوف يتم اصدار شهادة رسمية .

يقوم الطالب بـ استلام الاستمارة من مكتب الرئاسة في الجامعة الجديدة.

على الطالب أن يتوجه إلى الكلية حتى يستكمل باقي اجراءات التقديم.

شروط التحويلات الجامعية

وكانت وزارة التعليم العالي بالجزائر أعلنت عن توافر عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في التحويل الجامعي.

حصول الطالب على درجة محددة في البكالوريا في عدد من التخصصات.

كما يجب أن يكون معدل الطالب أعلى من معدل التحويل حتى يتم قبوله في الجامعة المراد التحويل إليها.

كما يجب أن يحقق الطالب معدل أعلى في عدد من المواد طبقاً للتخصص الذي سوف يقوم بالتحويل إليه.

وأشار مصدر مسؤول بالوزارة أن بعد أن يقوم الطالب بـ اتباع الخطوات السابقة وتطابق الشروط المطلوبة، يستطيع الطالب بكل سهولة الاطلاع على نتائج التحويلات الجامعية 2024 والتي تنقسم إلى قسمين:

التحويل الداخلي: وهنا يستطيع الطالب أن يقوم بالتحويل من كلية إلى أخرى من نفس الجامعة.

التحويل الخارجي: وهو عبارة عن تحويل من جامعة إلى أخرى .

الاوراق المطلوبة للتحويلات الجامعية في الجزائر