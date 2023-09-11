لأصحاب المعاشات فرفش وزقطط”..  زيادة صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بقيمة 15 % الحكومة توضح الحقيقة

زيادة معاشات شهر أكتوبر يعد هذا العنوان من أكثر العناوين التي يبحث عنها أصحاب المعاشات هذه الأيام عبر محرك البحث جوجل، وهذا بعد أن قامت هيئة الضمان الاجتماعي بالإعلان عن موعد صرف المعاشات الخاصة لهذا الشهر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذه الزيادة، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

زيادة معاشات شهر أكتوبر

تم تداول الأيام السابقة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زيادة معاشات شهر أكتوبر، لهذا يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات معرفة حقيقة هذا الخبر، لهذا أعلنت هيئة الضمان الاجتماعي عن وجود زيادة في معاشات شهر أكتوبر 2023 بقيمة 15 % وبحد أقصى مبلغ 1635، حيث يستفيد من هذه الزيادة ما يقارب من أحدى عشر مليون مواطن.

جدول زيادة المعاشات

يريد العديد من أصحاب المعاشات معرفة جدول زيادة معاشات شهر أكتوبر وذلك حتى يستطيعوا معرفة صافي معاشهم بصورة صحيحة، حيث جاء جدول الزيادة على النحو التالي:

بلغت الزيادة في الشريحة الأولى من 1300 جنيه إلى 1495 جنيها.

جاءت زيادة معاش شهر سبتمبر في الشريحة الثانية من 2300 جنيه إلى 2645 جنيها.

بلغت زيادة المعاش في الشريحة الثالثة من 3500 جنيه إلى 4025 جنيها.

ارتفعت زيادة المعاش في الشريحة الرابعة من 4300 جنيه إلى 4945 جنيها.

أصبحت الزيادة في المعاش الشريحة الخامسة 6095 جنيها بدلا من 5300 جنيه.

بلغت الزيادة على المجموعة السادسة 7475 جنيها تقريبا بدلا من 6500 جنيه.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

قامت هيئة التأمينات الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر للعام 2023 ميلادي وذلك بعد أن تساءل عدد كبير من المواطنين عنه، حيث أوضحت الوزارة أنه يتم صرف المعاش كالتالي: