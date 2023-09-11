لأصحاب المعاشات ابسط وزقطط”.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة وأماكن الصرف في جميع المحافظات

يريد الكثير من المواطنين أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف معاشات شهر أكتوبر، وذلك بعد أن وردت عدد من الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام السابقة عن وجود زيادة جديدة في معاشات شهر أكتوبر، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على موعد صرف المعاش، إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

حقيقة صرف معاشات شهر أكتوبر

قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي بتوجيه أوامر بزيادة المعاشات بنسبة 15%، لهذا يعد شهر أكتوبر القادم هو الشهر السابع على التوالي الذي يصرف فيه أصحاب المعاشات الخاصة بهم بالزيادات الجديدة، لهذا يتساءل هؤلاء الأفراد عن موعد صرف المعاش، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يستطيع لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر أكتوبر يوم الأحد الموافق الأول من الشهر وهذا وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019.

رابط الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري

يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عبر محرك البحث جوجل عن الرابط الإلكتروني الذي يستطيعون من خلاله الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري، حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذا الرابط هو الاتي “هنا” .

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يريد العديد من أصحاب المعاشات معرفة الموعد الذي يتم خلاله صرف معاشات شهر أكتوبر، حيث أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنه يتم صرف معاشات شهر أكتوبر وفقا لما يلي:

يتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الأولى بداية من 1000 جنيه يومي 1 و2 سبتمبر 2023

يتم صرف يومي 3و 4 سبتمبر معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثانية بداية من 2000 جنيه.

يتم صرفي يوم 5 و 6 سبتمبر معاشات شهر أكتوبر 2023 للفئة الثالثة بداية من 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يمكن أن يقوم أصحاب المعاشات بصرف المعاشات الخاصة بهم عن طريق :