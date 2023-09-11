نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024 رابط وخطوات الاستعلام

نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024، خلال الفترة الماضية تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالأردن وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم، وتم تسجيل عدد كبير من الطلاب في الجامعات المختلفة حسب النسبة المئوية للتنسيق، ومازالت عمليات التسجيل على بوابة التنسيق مستمرة وتنتهي بعد عدة أيام حسب الموعد التي حددته وزارة التربية والتعليم، حيث أكدت التعليم أن نسب النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 مرتفعة عن السنة الدراسية الماضي وهذا ما جعل للطلاب العديد من الفرص للالتحاق بأفضل الكليات والجامعات، ترقبوا معنا الفقرات التالية من المقال وننشر لسيادتكم نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024.

نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024

أشارت بعض المصادر التعليمية أن نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية للعام الدراسي الجديد لم يتم الكشف عن موعدها حتى الآن، وهذا لأن الطلاب مازالت تقوم بتسجيل الرغبات وفور الانتهاء يتم فحص طلبات التسجيل والتي تستغرق ما بين 10 أيام إلى 15 يوم لكي تتم عملية القبول بمنتهى الدقة بالتنسيق مع الجامعات والكليات الأردنية الذي سجل فيها الطلاب، ومن المتوقع أن يتم اعتماد نتائج القبول خلال الأيام القادمة وقبل نهاية سبتمبر الجاري 2023.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد الاردن 2024

للإطلاع على نتائج القبول بالجامعات الأردنية عليكم الضغط على هذا الرابط بوابة تنسيق القبول الموحد. الضغط على بوابة القبول الموحد. إضافة الرقم الوطني. الفرع العلمي. رقم الجلوس. الضغط على عرض النتائج.

مؤشرات القبول في الكليات الأردنية 2024