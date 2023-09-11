رابط طلب مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال

تشهد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية دوراً بارزاً في مجال العمل الخيري في المملكة العربية السعودية، إذ تعكس هذه المؤسسة التزامها القوي بالعمل الإنساني وتقديم الدعم المالي للأفراد المحتاجين وتعد مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية واحدة من أبرز المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم مساعدات مالية ومنح للمواطنين الذين يواجهون ضيقاً مالياً. تهدف المؤسسة إلى تحسين حياة الأفراد المحتاجين وتوفير فرصة لتجاوز الصعوبات المالية التي يواجهونها، وذلك من خلال تقديم الدعم المالي الذي يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحقيق استقرارهم المالي.

شروط مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال

تتضمن شروط قبول طلب المساعدة المالية من مؤسسة الوليد بن طلال عدة معايير ومتطلبات.تضع بعض الشروط التي وضعتها مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لقبول طلب المواطن السعودي للحصول على مساعدة مالية من حيث الحصول على منحة لسداد الديون، وتكمن تلك الشروط في التالي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم من الجنسية السعودية.

السن: يجب أن يكون الشخص المتقدم في سن لا يقل عن 21 عامًا.

يجب أن لا يتعدى الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم 3000 ريال سعودي.

عدم تملك وحدة سكنية: لا يجب أن يتواجد لدى المتقدم وحدة سكنية مسجلة بالاسم الخاص به.

ضرورة عدم الاستفادة السابقة: ينبغي على المتقدم ألا يكون قد استفاد من أي مساعدات سابقة مقدمة من الأمير الوليد بن طلال.

يجب أن يلتزم المتقدم بتحمل جميع التكاليف المتعلقة بالوحدة السكنية، بما في ذلك تكاليف الكهرباء والماء.

تطلب الحصول على المساعدة المالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.

التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال

يمكن القيام بالخطوات التالية لتقديم طلب المساعدة المالية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية.