نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 |موقع التنسيق الالكتروني tansik.digital.gov.eg

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 حيث يسعى عدد كبير من الطلاب الاطلاع على نتائج التنسيق الدبلومات الفنية والمتاح على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور، وحتى يتمكنوا من التقديم في الكليات أو المعاهد المتاحة ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024 .

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023/2024

بعد ما تم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 والحد الأدنى للقبول في المعاهد والكليات لجميع الأقسام والتخصصات، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن الحد الأدنى للتقديم في الكليات المتاحة لخريجي الدبلومات الفنية والتي تبدأ من 60% ،وأعلنت الوزارة عن أن تنسيق الدبلومات الفنية سوف يكون متاح أمام الطلاب بداية من 4 سبتمبر حتى 14 سبتمبر 2023.

خطوات التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023-2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الحد الأدنى للقبول في المعاهد والجامعات لطلاب الدبلومات الفنية، عن أنه يمكن للطالب التثقديم في تنسيق الدبلومات الفنية من خلال اتباع الخطوات الآتية :