أمر ملكي بزيادة قدرها 1000 ريال سعودي لرواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر احتفاء باليوم الوطني؟ حقيقة أم شائعة ضمن ما يرغب البعض بمعرفته، وهذا حيث توجد بعض الأخبار المنتشرة على وسائل التواصل المختلفة والمتعلقة بتوجيه ملكي بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين قبل الاحتفال باليوم الوطني السعودي وزيادة قيمتها بمقدار 1000 ريال، ولقد حرصت وزارة الموارد على أن توضح حقيقة هذه الأخبار كونها المسؤولة عن الموظفين.

أمر ملكي بزيادة قدرها 1000 ريال

أوضحت وزارة الموارد البشرية حقيقة الأخبار التي تم تداولها بشكل واسع مؤخرًا والمتعلقة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بمقدار 1000 ريال سعودي، حيث ذكرت أن هذه الأخبار ما هي إلا شائعات أطلقتها جهات وأماكن غير موثوقة لتشتيت المواطنين، كما حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تأكيد بيان الوزارة والمتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين، حيث صرحت أنها عبارة عن شائعات وأنه لم يصدر إليها أي أمر ملكي أو بيان رسمي من أي جهة يتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين للشهر الحالي للاحتفال باليوم الوطني.

حقيقة تبكير موعد صرف رواتب الموظفين 2023

ذكرت وزارة الموارد البشرية لكونها المسؤولة عن كل ما يتعلق بالموظفين بالمملكة سواء الرواتب أو الإجازات الخاصة بهم حقيقة تبكير موعد صرف الرواتب لشهر سبتمبر، وهذا حيث أنه معروف أن الرواتب يتم إيداعها بتاريخ 27 بالشهر الميلادي إلا بحالة توافق الصرف فقط مع إجازة، وبعد انتشار الكثير من الأخبار المتعلقة بتقديم موعد الصرف للاحتفال باليوم الوطني ما كان على الوزارة إلا أن توضح حقيقة تلك الأخبار، حيث أكدت على عدم تبكير موعد الصرف وأنه سيتم تقديم رواتب الموظفين بالموعد المحدد له وهو 27 سبتمبر 2023.

هل سيتم زيادة رواتب المتقاعدين؟

يتساءل الكثيرين بالتزامن مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين هل سيتم صرف الراتب مع الزيادة أم لا ولكن حتى وقتنا هذا لم تُعلن الجهة المسؤولة عن أي زيادة ولكن في حال إعلانها سنوفيكم بالخبر مباشرةً، أما بالنسبة لموعد الصرف سيكون بتاريخ 25 سبتمبر لعام 2023 وفي حال مُصادفة هذا التاريخ لعطلة رسمية أو عطلة نهاية أسبوع يتم تقديم الصرف أو تأخيره لكي يحصلون على رواتبهم.