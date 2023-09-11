صرف منحة 1000 جنيه” لاصحاب هذة البطاقات الشخصية منحة من البريد المصري حقيقة ولا خيال هيئة البريد تحذر

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عدم صحة الروابط الإلكترونية المنسوبة للبريد المصري والتي تزعم منح مكافأة بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وقد قام المركز بتوضيح أن هذه الروابط غير صحيحة وتعد من محاولات الإحتيال على المواطنين، وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الإنسياق وراء مثل هذه الإشاعات الكاذبة التي تهدف إلى استغلال الناس.

حقيقة منحة البريد المصري

أفاد المركز في بيان سابق أنه قام بالتواصل مع الهيئة القومية للبريد، وأكدت الهيئة نفي تلك الأنباء بشكل قاطع، حيث أكدت أنه لا يوجد أي مكافأة تُمنح بقيمة 1000 جنيه لحاملي بعض بطاقات الرقم القومي، وأن الروابط المتداولة تعتبر مزيفة تمامًا، وأكدت الهيئة أن مثل هذه المكافآت غير حقيقية، مشددة على عدم وجود أي صلة بين الهيئة وتلك الروابط أو المزاعم المنتشرة، ودعت الجميع إلى توخي الحذر وعدم التجاوب مع مثل هذه الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى خداع الناس.

الهيئة البريد تحذر من الإستجابة للروابط الوهمية

أكدت هيئة البريد بشدة على أن جميع الإعلانات المتعلقة بأنشطتها وأخبارها تصدر بشكل رسمي من خلال القنوات الرسمية المعترف بها للهيئة، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الهيئة عبر الخط الساخن 16789 للتحقق من أي معلومات أو إعلانات تتعلق بالهيئة، وحذرت الهيئة بشدة المواطنين من التجاوب مع تلك الروابط المزيفة التي تهدف إلى الإحتيال واستغلال بياناتهم الشخصية. وأعلنت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مروجين لتلك الروابط الوهمية، بهدف حماية حقوق وبيانات المواطنين.

للتواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بشأن الشائعات

للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يرجى التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر وسائل الاتصال التالية: