كشوفات الرعاية الاجتماعية pdf.. نزول أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة بالعراق 2023 موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يتساءل الكثير من المواطنين في مختلف محافظات العراق، عن كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، حيث إن هذه المساعدة تسهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، والعمل على دعمهم اقتصاديًا وماديًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مع العلم أن الوزارة المختصة بصرف هذه المنحة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير الدعم الملائم للجميع وفي أقرب وقت ممكن.

كشوفات الرعاية الاجتماعية

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت، خاصة مع قرب الانتهاء من مراجعة جميع الطلبات الخاصة بالمتقدمين، فضلاً عن أن الحكومة العراقية، حريصة على نزول كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية قبل انتهاء الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يكون ذلك في الأيام القليلة المقبلة، حتى يتمكن الجميع من معرفة أسماءهم وقيمة الدعم المكلف الحصول عليها.

استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية

حتى يتمكن كل فرد من الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية، يجب عليه اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من هنا.

القيام بإدخال اسم المتقدم ورقم الهوية.

التوجه إلى الصفحة الرئيسية من الوزارة مباشرة.

اختيار “الرعاية الاجتماعية”.

ثم يتم الضغط على أيقونة “تنزيل الكشوفات”.

ليتم في النهاية تحميل الكشوفات الخاصة بالمقبولين بكل سهولة.

يذكر أن وزارة العمل تبذل قصارى جهدها من أجل الإعلان عن جميع المشمولين في الرعاية بأقرب وقت.