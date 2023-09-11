هل اجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص؟.. وزارة الموارد البشرية تُوضح

هل إجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص؟ ضمن تساؤلات البعض، والجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية تهتم دائمًا بالإجابة عن جميع الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالمواطنين سواء فيما يتعلق بعطلة اليوم الوطني أو أي أمر آخر يخص الموظفين والعاملين في القطاعات الخاصة والحكومية.

هل إجازة اليوم الوطني تشمل القطاع الخاص؟

نعم تشمل إجازة اليوم الوطني الموظفين في القطاع الخاص، وهذا حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالإعلان والتصريح عن موعد الإجازة الخاصة بالقطاع الخاص يوم 23 الموافق يوم السبت.

الاحتفال باليوم الوطني السعودي 93

يصادف اليوم الوطني السعودي كل عام 23 سبتمبر، ولقد تم البدء بالاحتفال به منذ توحيد وتغيير اسم المملكة في عام 1932 وحتى الآن، حيث قامت الحكومة السعودية بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات والاحتفالات لمشاركة المواطنين بتخليد تلك الذكرى بالإضافة إلى منح العاملين في كل القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة أو المدارس أو الجامعات عطلة رسمية للاحتفال، والجدير بالإشارة أنه تم تقديم عطلة اليوم الوطني للعاملين للمرة الأولى منذ عام 2005، حيث أنهم كانوا يحتفلون به سابقًا بدون الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر كما حصلوا عليها في الأعوام الأخيرة.

هل إجازة اليوم الوطني تشمل المستشفيات الخاصة؟

للاحتفال باليوم الوطني السعودي يمنح كل الموظفين بجميع القطاعات إجازة رسمية مدفوعة الأجر بشكل كامل بالإضافة إلى الطلاب بالمدارس والجامعات السعودية المختلفة، ويريد البعض معرفة إن كانت الإجازة تتضمن المستشفيات الخاصة أم لا، والجدير بالإشارة أن وزارة الموارد وضحت أن جميع المؤسسات والمنشآت الحكومية أو الخاصة بما فيها المستشفيات فيما عدا أقسام الطوارئ تحصل على عطلة رسمية بشكل مدفوع الأجر للاحتفال باليوم الوطني وإن لم يتمكن العاملين بهذه المنشآت من الحصول عن الإجازة يجب تعويضهم عنها بتقديم إجازة أخرى أو بتعويض مالي عن العمل خلال العطلة.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 2023

يحصل العاملين خلال اليوم الوطني السعودي على إجازة رسمية مدفوعة الأجر بتكليف من وزارة الموارد البشرية والتي تمثل الجهة الرسمية بالتصريح عن كل ما يتعلق بالعمل وقوانينه بالمملكة، ولقد ذكرت الوزارة أن إجازة اليوم الوطني 2023 تمتد لـ 3 أيام بدلاً من يوم واحد نظرًا لأن يوم الإجازة الأساسي يوافق عطلة أسبوعية وبالتالي لابد من تعويض الموظفين عن ذلك اليوم بيوم يلي أو يسبق موعد العطلة الأصلي، ولأن اليوم الذي يسبق العطلة الأصلية هو يوم إجازة أسبوعية أيضًا تم تعويض العاملين بيوم لاحق وهو الأحد 24 سبتمبر 2023.