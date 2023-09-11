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رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023 والشروط والأوراق المطلوية epedu.gov

رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023

يس عليمنذ 13 دقيقة
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عقود وزارة التربية العراقية
عقود وزارة التربية العراقية

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023، التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الراغبين في الحصول على وظائف بوزارة التربية العراقية التي أعلنت خلال الساعات الأخيرة الماضية عن فتح ياب التقديم في عقود التربية العراقية 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023، تيسيراً على الأشخاص الراغبين في الحصول على الوظائف المتاحة، والإطلاع علىة أهم التفاصيل الخاصة بالتقديم والشروط والأوراق المطلوبة، وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن كافة التفاصيل على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت حتى يستطيع الجميع الإطلاع عليها ،وإليكم خطوات التقديم .

عقود وزارة التربية العراقية
عقود وزارة التربية العراقية

خطوات تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023

حيث أكدت وزارة التربية العراقية عن تفعيل رابط الكتروني خاص للتقديم في الوظائف التي أعلنت عنها بالوزارة، وأشارت إلى أنها لن تلتفت إلى أي طلبات غير المقدمة علة موقع الوزارة والإلتزام الشروط المعلن عنها وإليكم الخطوات…

  • الدخول على رابط وزارة التربية العراقية من هنا .
  • ثم الضغط على أيقونة التوظيف.
  • بعد ذلك اضغط على استمارة التقديم على الوظائف المتاحة .
  • يجب على المتقدم ملأ استمارة التقديم بالبيانات المطلوبة .
  • تأكد من صحة البيانات المطلوبة .
  • اضغط على حفظ البيانات المدخلة.
  • بعد تقديم الطلب يجب على المتقدم الإنتظار حتى يتم فحص الطلب.
  • بعد الموافقة على الطلب يرجى تحضير الأوراق والمستندات المطلوبة في الجهة التي أعلنت عنها الوزارة.
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يس عليمنذ 13 دقيقة
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