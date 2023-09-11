رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023 والشروط والأوراق المطلوية epedu.gov

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023، التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الراغبين في الحصول على وظائف بوزارة التربية العراقية التي أعلنت خلال الساعات الأخيرة الماضية عن فتح ياب التقديم في عقود التربية العراقية 2023 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية ….

رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023

حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن تخصيص رابط تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023، تيسيراً على الأشخاص الراغبين في الحصول على الوظائف المتاحة، والإطلاع علىة أهم التفاصيل الخاصة بالتقديم والشروط والأوراق المطلوبة، وأشارت الوزارة إلى أنها أعلنت عن كافة التفاصيل على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت حتى يستطيع الجميع الإطلاع عليها ،وإليكم خطوات التقديم .

خطوات تقديم عقود وزارة التربية العراقية 2023

حيث أكدت وزارة التربية العراقية عن تفعيل رابط الكتروني خاص للتقديم في الوظائف التي أعلنت عنها بالوزارة، وأشارت إلى أنها لن تلتفت إلى أي طلبات غير المقدمة علة موقع الوزارة والإلتزام الشروط المعلن عنها وإليكم الخطوات…