بيان عاجل من الحكومة بشأن زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023.. تعرف على التفاصيل

يتساءل الكثير من أصحاب المعاشات داخل جمهورية مصر العربية حول زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023 لكي يتعرفون على المبلغ المستحق لهم خلال الشهر القادم، حيث تسعى وزارة التضامن وجميع الجهات المسؤولة في تقديم يد العون لهم لتوفير حياة كريمة، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

زيادة معاشات شهر أكتوبر 2023

يُعتبر ملف زيادة المعاشات من الأمور الهامة بالنسبة للكثيرين في جمهورية مصر العربية، حيث توجد العديد من التوجهيات من قبل رئيس جمهورية مصر العربية لتحسين أوضاع كبار السن في مصر، حيث تم صرف زيادة للمعاشات بدءً من شهر أبريل الماضي ومازالت مستمرة في الصرف من اليوم الأول وحتى السادس.

مقدار زيادة المعاشات

أعلنت الجهات المسؤولة أن مقدار الزيادة الخاصة بالمعاشات للشهر الجاري هي حوالي 15% وهي النسبة المُحددة في المادة 35 من قانون المعاشات والتأمينات الجديد الذي يحمل رقم 145 لسنة 2019 وهي تتراوح ما بين 175 وحتى 1635 جنيه مصري ويتم صرفها لجميع مستفيدي المعاشات دون استثناء أيًا منهما، وجاء مقدراها على النحو التالي بالتفصيل:

الأشخاص الحاصلين على معاش يبلغ قدره 1300 جنيه يزيد معاشهم لكي يصل لـ 1495 جنيه.

الحاصلين على معاش 2300 يحصلون على 2645 جنيه.

من يحصل على 3500 يزيد معاشهم لكي يصل لـ 4025 جنيه.

أصحاب المعاشات الحاصلين على معاش قدره 4300 جنيه يحصلون على زيادة تجعل راتبهم يصل لـ 4945 جنيه.

زيادة المعاشات لمن كان يحصل على 5300 جنيه يزيد لـ 6095 جنيه.

من يحصل على 6500 جنيه يحصلون على زيادة لكي يصل بعد ذلك معاشهم إلى 7475 جنيه.

أما بالنسبة لموعد الصرف يكون في اليوم الأول وحتى السادس من كل شهر ميلاديًا.