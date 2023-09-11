كيفية التقديم على تعيينات وزارة التربية العراقية 2023 لعموم المحافظات.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة التربية العراقية عن العديد من الوظائف الخاصة بها من أجل تعيين المعلمين والمعلمات في 13 مديرية حول العراق، حيث يتساءل الكثيرين من الأشخاص في الآونة الأخيرة حول هذه الوظائف فهي يُعلن عنها على حسب احتياج كل محافظة من المحافظات، ولكي تتمكن من معرفة كيفية التقديم على تعيينات وزارة التربية العراقية وموعد الإنتهاء من التقديم لكي يتمكنون من تقديم أوراقهم قبل انتهاء المدة.

كيفية التقديم على تعيينات وزارة التربية

أوضحت وزارة التربية العراقية عن طريقة التقديم على تعيينات وزارة التربية العراقية ولكي تتمكن من هذا الأمر لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بوزارة التربية العراقية.

اكتب رمز التحقق ثم اكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.

تأكد من المعلومات بدقة كاملة ثم انقر على إرسال الطلب.

متى يبدأ التقديم في التعيينات

حددت وزارة التربية العراقية أن التقديم مُتاح لكافة الراغبين في القيام بهذه الخطوة بدءً من الأحد الموافق 10 سبتمر ومستمر حتى 14 سبتمبر لعام 2023، ولكي تتمكن من التقديم لابد من توافر شروط التعيين لديك التي أقرتها وزارة التربية العراقية، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لكي توفر جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين العراقيين سواء كانوا معلمين أو معلمات أو طلاب وطالبات أيضًا.

وتجدر الإشارة إلى ضرورة التقديم خلال الموعد المُقرر لكي يتم الالتحاق بأحد الوظائف الخالية في المديرية التابع لها قبل انتهاء الأماكن الشاغرة بالعمل داخل دولة العراق.