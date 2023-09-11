رابط الاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا بالرقم القومي 2023

نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا بالرقم القومي، يهتم دد كبير من الأشخاص في شتى القطاعات الليبية التعرف على نتيجة منحة الزوجة والأبناء التي تعد محور اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الآونة الأخيرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا بالرقم القومي.

نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء في ليبيا بالرقم القومي، التي أعلنت عنها الحكومة الليبية لمساعدة عدد كبير من الأسر الليبية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة المعيشة الصعبة وخاصة مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي وشراء الكثير من المستلزمات والأدوات المدرسية، وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن وجود رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتيجة منحة الزوجة والأبناء ليبيا 2023.

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب التقديم على طلب منحة الزوجة والأبناء التي أصبحت من أكثر برامج الدعم في ليبيا والتي منحتها الحكومة الليبية لمساعدة عدد كبير من الأسر لشراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب وأدوات مدرسية تزامناً مع حلول العام الدراسي الجديد، وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تفعيل رابط للاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء والذي سوف نتعرف عليه بعد اتباع الخطوات الآتية ….

رابط الاستعلام عن منحة الزوجة والأبناء 2023

في البداية يجب الضغط على الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية من هنا .

اضغط على زر الخدمات الالكترونية.

ثم اضغط على منحة الزوجة والأبناء .

ادخل بيانات الشخص المراد الاستعلام عنه .

ثم اضغط على “عرض النتيجة”.

شروط الحصول على منحة الزوجة والأبناء 2023

وقد أعلنت وزارة الشؤون الليبية عن توافر عدد من الشروط في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة الزوجة والأبناء والتي جاءت كالتالي: