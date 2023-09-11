خبر سعيد لأصحاب المعاشات”.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة بنسبة 15%

يبحث العديد من أصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وهو الشهر السابع على التوالي لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15% وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، وسيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 في مصر مع بداية الشهر، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019. وبناءً على هذا القانون، تقوم الجهات المعنية بصرف المعاشات في موعد ثابت يكون في أول أيام الشهر، مما يتيح للمستفيدين من المعاشات التوجه إلى البنوك أو المؤسسات المختصة لإستلام معاشاتهم.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 حسب الفئة وموعد الصرف على النحو التالي:

للفئة الأولى (من 1000 جنيه فأقل): يتم صرف معاشاتها يومي 1 و2 سبتمبر 2023.

للفئة الثانية (من 2000 جنيه إلى 2999 جنيه): يتم صرف معاشاتها يومي 3 و4 سبتمبر 2023.

للفئة الثالثة (من 3000 جنيه إلى 3999 جنيه): يتم صرف معاشاتها يومي 5 و6 سبتمبر 2023.

هذا يعني أن المواطنين الذين يستفيدون من المعاشات في هذه الفئات يمكنهم استلامها في التواريخ المحددة وفقًا للموعد المناسب لهم.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

الفئة القيمة السابقة القيمة الجديدة الأقل من 1000 جنيه 1300 جنيه 1495 جنيه من 1000 جنيه إلى 1999 جنيه 2300 جنيه 2645 جنيه من 2000 جنيه إلى 2999 جنيه 3500 جنيه 4025 جنيه من 3000 جنيه إلى 3999 جنيه 4300 جنيه 4945 جنيه من 4000 جنيه إلى 4999 جنيه 5300 جنيه 6095 جنيه من 5000 جنيه إلى 5999 جنيه 6500 جنيه 7475 جنيه

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

قامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قامت بتوفير العديد من الخيارات لأصحاب المعاشات لسهولة صرف معاشات شهر أكتوبر 2023: