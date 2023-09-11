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خبر سعيد لأصحاب المعاشات”.. موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة بنسبة 15%

ahmed.khaledمنذ ساعة واحدة
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موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023
موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يبحث العديد من أصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023، وهو الشهر السابع على التوالي لصرف المعاشات بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 15% وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي، وسيتم صرف معاشات شهر أكتوبر 2023 في مصر مع بداية الشهر، وذلك وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019. وبناءً على هذا القانون، تقوم الجهات المعنية بصرف المعاشات في موعد ثابت يكون في أول أيام الشهر، مما يتيح للمستفيدين من المعاشات التوجه إلى البنوك أو المؤسسات المختصة لإستلام معاشاتهم.

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

يصرف معاشات شهر أكتوبر 2023 حسب الفئة وموعد الصرف على النحو التالي:

  • للفئة الأولى (من 1000 جنيه فأقل): يتم صرف معاشاتها يومي 1 و2 سبتمبر 2023.
  • للفئة الثانية (من 2000 جنيه إلى 2999 جنيه): يتم صرف معاشاتها يومي 3 و4 سبتمبر 2023.
  • للفئة الثالثة (من 3000 جنيه إلى 3999 جنيه): يتم صرف معاشاتها يومي 5 و6 سبتمبر 2023.

هذا يعني أن المواطنين الذين يستفيدون من المعاشات في هذه الفئات يمكنهم استلامها في التواريخ المحددة وفقًا للموعد المناسب لهم.

جدول صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

الفئةالقيمة السابقةالقيمة الجديدة
الأقل من 1000 جنيه1300 جنيه1495 جنيه
من 1000 جنيه إلى 1999 جنيه2300 جنيه2645 جنيه
من 2000 جنيه إلى 2999 جنيه3500 جنيه4025 جنيه
من 3000 جنيه إلى 3999 جنيه4300 جنيه4945 جنيه
من 4000 جنيه إلى 4999 جنيه5300 جنيه6095 جنيه
من 5000 جنيه إلى 5999 جنيه6500 جنيه7475 جنيه

أماكن صرف معاشات شهر أكتوبر 2023

قامت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي قامت بتوفير العديد من الخيارات لأصحاب المعاشات لسهولة صرف معاشات شهر أكتوبر 2023:

  •  من منافذ شركة فورى.
  • ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM).
  •  المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  •  فروع بنك ناصر الإجتماعي.
  •  البنوك التجارية.
  • البريد المصري.
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ahmed.khaledمنذ ساعة واحدة
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