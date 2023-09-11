يافرحت ما تمت”.. تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2023 توضيح هام من وزارة التربية والتعليم والتعليم
أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بدء الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وأوضح بشكل قاطع أن الأنباء المتداولة حول تأجيل الدراسة أو تعليق الدراسة لا تمت للواقع بصلة، وأكد المصدر أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الموعد المحدد والمعلن من قبل الوزارة، وأن الطلاب يجب أن يستعدوا للدراسة في الوقت المحدد دون تأجيل.
حقيقة تأجيل الدراسة 2023
نفى المصدر المسؤول جميع الشائعات التي انتشرت على صفحات التواصل الإجتماعي بشأن رفع الغياب وتحويل الدراسة لنظام التعليم عن بُعد لجميع طلاب المراحل التعليمية نتيجة ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، وأكد المصدر أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة وأن الدراسة ستكون منتظمة في المدارس كما هو مخطط له، وسيتم تسجيل الغياب والحضور بشكل يومي كالمعتاد، دون وجود تغييرات في هذا الصدد.
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2024
وفيما يتعلق بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تصريحًا رسميًا بموعد بدء الدراسة، حيث من المقرر أن تبدأ المدارس يوم السبت الموافق 30 سبتمبر المقبل 2023، وبهذا التصريح الرسمي، تؤكد الوزارة أن الدراسة ستبدأ في الموعد المعلن مسبقًا وسيتم استئناف النشاط الدراسي بشكل منتظم في المدارس.
ودعت الحكومة جميع وسائل الإعلام المختلفة وأيضًا مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنه يجب على الجميع التحقق من صحة المعلومات والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، وتمنح الحكومة الأهمية البالغة للتبليغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، ودعت إلى التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر وسائل التواصل المتاحة، مثل التواصل عبر تطبيق واتس آب على الأرقام (01155508688 – 01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected].
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 / 2024
- بداية الفصل الدراسي الأول للطلاب في جميع المدارس: يوم السبت، 30 سبتمبر 2023.
- نهاية الفصل الدراسي الأول للطلاب: يوم الخميس، 25 يناير 2024.
- بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول: يوم الأحد، 14 يناير 2024.
- بداية امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل في مدارس التعليم الفني: يوم الثلاثاء، 9 يناير 2024.
- بداية امتحان صفوف النقل في مدارس التعليم الفني: يوم الثلاثاء، 9 يناير 2024.
- بداية الفصل الدراسي الثاني: يبدأ يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.
- نهاية الفصل الدراسي الثاني: يوم الخميس، 6 يونيو 2024.
- بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: يوم السبت، 25 مايو 2024.
- بداية امتحانات الدبلومات الفنية: يوم السبت، 1 يونيو 2024.
- بداية امتحانات الثانوية العامة: يوم السبت، 15 يونيو 2024.
- الأسبوع الأخير من المراجعة لجميع الصفوف.
- الفترة من امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني تُعتبر ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور القانوني.
- إجازة نصف العام تستمر لمدة أسبوعين.
- بداية إجازة نصف العام: يوم السبت، 27 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس، 8 فبراير 2024.