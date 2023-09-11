يافرحتهم ياهناهم”.. للموظفين والمعاشات صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة الحكومة توضح الحقيقة

تم انتشار العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين، دون وجود أي إعلان رسمي من الحكومة يحدد موعدًا أو مدى زمنيًا لتلك الزيادات، هذه الشائعات أثارت قلقًا وتوترًا بين الكثير من الأفراد، خاصةً مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل ملحوظ، حيث انتشرت الشائعات حول زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 450 جنيهًا للموظفين وزيادة تصل إلى 15% للمتقاعدين ، وحتى الآن لم تصدر أي مصادر رسمية تأكيداً على وجود هذه الزيادات في الأجور أو المعاشات، يتوجب على المواطنين دائماً التحقق من الأخبار من مصادر موثوقة ورسمية مثل الحكومة أو الجهات المختصة.

حقيقة زيادة الأجور والمعاشات

تتبع زيادة الأجور للموظفين في مصر نظاماً قانونياً منصوصاً عليه بواسطة قانون الخدمة المدنية، وتأتي هذه الزيادة بصفة دورية سنوية، وفي إطار هذا النظام، يتم تقديم علاوة سنوية تصل إلى 7% من الراتب الأساسي للموظفين، وعلاوةً على ذلك، يُسمح بزيادة هذه النسبة بناءً على معدلات التضخم، وهذا يُساهم في الحفاظ على قوة القوى الشرائية للموظفين وتعزيز مستوى معيشتهم.

وفي إطار جهود مكافحة التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار، تم خلال العام الحالي زيادة ملموسة في المرتبات تبلغ مبلغ 1000 جنيه لكل موظف، هذه الزيادة جاءت استجابةً للتحديات الإقتصادية التي تواجهها البلاد وبهدف تقديم الدعم والتخفيف من آثار التضخم على دخول الموظفين وأسرهم.

حقيقة زيادة المعاشات

ينص قانون المعاشات رقم 148 لعام 2019 على تقديم زيادة في المعاشات في الأول من يوليو من كل عام بنسبة تصل إلى 15%، وعلى الرغم من الشائعات الكثيرة التي انتشرت حول زيادة الأجور والمعاشات في مصر، يجب على الأفراد أن يكونوا حذرين وينتظروا إصدار القرارات الرسمية من الحكومة أو التعديلات القانونية قبل الإعتماد على المعلومات المتداولة.

جدول المرتبات بعد الزيادة

تبدأ مرتبات الموظفين في مصر من الدرجة السادسة بقيمة 3500 جنيه، وتزداد هذه المرتبات تدريجياً حسب الدرجة الوظيفية التي يشغلها الموظف، حتى تصل إلى 8500 جنيه للموظفين في الدرجات العالية، يعتمد تحديد المرتبات على مستوى الخبرة والمسؤوليات التي يتحملها الموظف في منصبه، وهذا يساهم في تحفيز الموظفين وتحسين مستوى دخلهم.