هأم لاصحاب عدادات الكارت”.. الرصيد بيروح فين! أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء شركة الكهرباء تعلن

يتعرض أصحاب العدادات الكهربائية أحيانًا لنفاذ رصيد كروت العدادات الكودية بشكل مفاجئ أو خصم مبلغ من الرصيد بعد عملية الشحن، وهناك عدة أسباب تفسر هذا الأمر، تعتمد أحد أسباب سحب رصيد عداد الكهرباء على وجود مديونية على العداد، ويتم خصم المبلغ المستحق مباشرة بعد شحن الرصيد، على سبيل المثال، هناك تقسيم للعدادات الكهربائية إلى فئات مختلفة، وعند تغيير فئة العداد من واحدة إلى أخرى يمكن أن يحدث فرق في الأسعار والمحاسبة، لذا يتم خصم الفارق بين الفئتين بعد شحن الرصيد.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

يعد خصم الأقساط أحد الأمور الشائعة فيما يتعلق بعملية تركيب العدادات مسبقة الدفع لبعض المشتركين، وخاصةً عند استبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع، يتم تحصيل القسط المستحق في بداية كل شهر، وهذا يعني أنه يتم خصمه من رصيد العداد مباشرة، بالإضافة إلى ذلك في حالة وجود تراكمات في استهلاك الكهرباء، قد تقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات وتقسيمها إلى أقساط شهرية، وعندما يتم تغيير العداد القديم بعداد مسبق الدفع، يمكن أيضًا خصم القسط الشهري من رصيد العداد.

الخصم الشهري حال الغلق

في حالة عدم استهلاك الكهرباء وبالتحديد عندما يتم قراءة العداد ويتبين أنه لم يتم استهلاك أي كهرباء، يتم خصم مبلغ قدره 9 جنيهات شهريًا، هذا الخصم يتم بشكل تلقائي نهاية كل شهر وعادة يُعتبر المقروء صفرًا، وهذا يعني أنه حتى في حالة عدم استخدام الكهرباء خلال الشهر، سيتم خصم هذا المبلغ من فاتورة الكهرباء الشهرية.

خصم مقابل خدمة العملاء

يتم حساب خصم مقابل خدمة العملاء بناءً على مستوى استهلاك الكهرباء الشهري وفقًا للشرائح المحددة كما يلي:

الشريحة الأولى: تشمل من صفر إلى 50 كيلو واط، يتم خصم 1 جنيه.

الشريحة الثانية: تشمل من 51 إلى 100 كيلو واط، يتم خصم 2 جنيه.

الشريحة الثالثة: تشمل من صفر حتى 200 كيلو واط، يتم خصم 6 جنيهات.

الشريحة الرابعة: تشمل من 201 إلى 350 كيلو واط، يتم خصم 11 جنيها.

الشريحة الخامسة: تشمل من 351 إلى 650 كيلو واط، يتم خصم 15 جنيها.

الشريحة السادسة: تشمل من 651 إلى ألف كيلو واط، يتم خصم 25 جنيها.

الشريحة السابعة: تشمل أكثر من 1000 كيلو واط، يتم خصم 40 جنيها.

إذا كان المقروء على العداد صفرًا، سيتم خصم 9 جنيهات.

رسوم ودمغات

يتم خصم الرصيد تلقائياً من شحن العداد مسبق الدفع في نهاية كل شهر لتغطية تلك الرسوم والدمغات التي تُفرض على المشتركين للحفاظ على استدامة وجود الخدمة الكهربائية وصيانتها.

خصم فرق الشريحة

خصم الرصيد بسبب فرق الشريحة يعتمد على تغيير استهلاك المشترك للكهرباء، في البداية تكون الشريحة الأولى والثانية تغطي استهلاك حتى 100 كيلو وات، ولكن عندما يزيد استهلاك المشترك عن هذا الحد، يتم نقله إلى الشريحة الثالثة أو الفئة الثانية، ويتم خصم 28 جنيهاً،