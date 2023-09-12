HERE.. رابط الاستعلام عن نتيجة مدارس المتفوقين “ستيم” 2023 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الاستعلام عن نتيجة مدارس المتفوقين “ستيم” 2023، تم فتح باب التقديم بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “ستيم” بجميع المحافظات المصرية منذ 5 من شهر يونيو السابق واستمر التقديم متاح حتى 25 من شهر يونيو 2023، وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم الفني أن عدد مدارس المتفوقين في مصر حوالي 18 مدرسة بـ 18 محافظة، ويترقب الطلاب حاليًا إعلان نتيجة القبول في مدارس المتفوقين “ستيم” 2023.

الاستعلام عن نتيجة مدارس المتفوقين “ستيم” 2023

يستطيع الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها التقديم في مدارس “ستيم” وفقًا للشروط الواجب توافرها في المتقدمين، و التي أشارت إليها وزارة التربية التعليم مسبقًا، والآن يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة الخاصة بهم في مدارس “ستيم” 2023 من خلال الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول في موقع مدارس “ستيم” عبر هذا الرابط ثم قم باختيار ايقونة الاستعلام عن اختبارات الالتحاق بالمدارس. واكتب المجموع الحاصل عليه في الشهادة الإعدادية. ثم عليك كتابة كل البيانات الخاصة بالطالب المتقدم لمدارس “ستيم”. وعليك اختيار التخصص الذي يرغب الطالب الذي يرغب الطالب في دراسته. اضغط على كلمة استعلام. ثم يظهر لك نتيجة الطالب من حيث القبول أو الرفض.

اختبارات القبول في مدارس “ستيم”

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني مسبقًا، موعد أداء الامتحانات للطلاب الذين منعتهم الظروف من أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين “ستيم” في موعدها وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعطاء الفرصة للطلاب الذين منعتهم ظروفهم من أداء الاختبارات وفقا للجدول التالي:

يوم الاثنين الموافق 21-8-2023

يوم الثلاثاء الموافق 22-8-2023

يوم الأربعاء الموافق 23-8-2023

على أن يتم اختبار الطلاب في الأماكن المحددة في رقم الجلوس الخاص بالطلاب والمعلنة على الموقع الرسمي للوزارة.

موعد ظهور نتيجة مدارس المتفوقين “ستيم”

وجدير بالذكر أن نتيجة مدارس المتفوقين “ستيم” لم تظهر بعد ومازالت قيد التجهيز، وجاري الإعلان عن موعد ظهورها خلال الساعات القادمة، وبمجرد اعتمادها سوف يتم رفعها على موقع الوزارة حتي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة الكترونيًا.