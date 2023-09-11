اللي انتي بتتمني حصل .. عاجل .. إنخفاض سعر شيكارة الدقيق اليوم .. بديل العيش المدعم وصل وتكلفة اقل بكتير .. الحقي اشتري قبل ما تندمي

تم تثبيت سعر كيس الدقيق اليوم، في العديد من المتاجر اليومية، بعد زيادة حدثت في تعاملات يوم السبت الماضي، حيث زادت أسعار الدقيق بعد اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإرسال شحنات من الدقيق إلى السودان بسبب احتياجهم للمنتج في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها البلد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الدقيق بمقدار ألف جنيه للطن الواحد. يأتي هذا بعد انخفاض سعر السلعة في شهر مايو الماضي بسبب توفر كميات كبيرة من الدقيق في الأسواق، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا، حيث جاء على النحو التالي.

سعر شيكارة الدقيق اليوم

وذكرت سوق الأسعار أن هناك استقرار في سعر كيلوغرام الدقيق اليوم، حيث وردت الأسعار على النحو التالي:

وصل سعر شيكارة الدقيق اليوم إلى حوالي 14,600 جنيه للطن وهو نوع “بروتين/24”.

تم تسجيل ارتفاع في سعر كيس الدقيق اليوم وهو يُعرف باسم “بروتين / 27” ليصل تقريبًا إلى 14,400 جنيه.

سعر الدقيق اليوم

صعد سعر كيلو الدقيق المعبأ اليوم إلى 21.93 جنيه، بزيادة 29 قرشا.

تم تسجيل سعر القمح الروسي بنسبة بروتين 12.5% بما يقرب من 13150 جنيه للطن.

تم تسجيل سعر القمح الأوكراني بنسبة بروتين 12.5% بتقريباً 13100 جنيه للطن.

تم تسجيل سعر القمح الأوكراني بنسبة بروتين 12.5٪ بحوالي 13100 جنيه للطن.

تم تسجيل سعر القمح الأوكراني بروتين 11.5% بنحو 13100 جنيه للطن.

سجلت أسعار القمح الروماني حوالي ١٢٨٠٠ جنيه للطن.

تم تسجيل سعر القمح الليتواني بما يقرب من 8350 جنيه للطن.

تم تسجيل سعر القمح الألماني بحوالي 13100 جنيه للطن.

تم الوصول إلى قيمة شراء الطن بمبلغ 10800 جنيه.

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