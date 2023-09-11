هي دي الاخبار ولا بلاش”.. تسوية المعاش بنسبة 80% وزيادة سنوية 1% في قانون التأمينات والمعاشات الجديد

قام مجلس النواب السابق بالإعلان عن بعض القوانين المهمة والتي من بينها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي ينص على قيام الحكومة بتسوية معاش المواطنين بنسبة 80% وإضافة زيادة سنوية تقدر بنحو 1%، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على هذا القانون الجديد، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

يرغب عدد كبير من أصحاب المعاشات معرفة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي يتعلق بفئة كبيرة من أفراد المجتمع، لهذا أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أن هذا القانون قام بإعطاء الموظف الحق تسوية معاش والخروج على المعاش المبكر قبل أن يصل إلى السن القانوني اللازم لتسوية المعاش.

تسوية المعاش بنسبة 80% في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي ينص على أنه يستطيع للموظف أن يقوم بتسوية المعاش الخاص به بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة.

وطبقا لهذا القانون فإن هذا المعاش يزداد سنويا بنسبة 1% حتى أن يبلغ المؤمن عليه سن الشيخوخة حقيقة أو حكما وهذا إذا كان العجز أو الوفاة سببا في إنهاء خدمة المؤمن عليه، حيث أن هذه الزيادة تعتبر جزءا من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

وأوضح القانون إنه يحق للشخص المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك في حاله نشأ عن هذه الإصابة عجز جزئي مستديم بنسبة 35 فأكثر.

ووفقا لحكم البند (2) من المادة (21)، أنه إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم، لا تبلغ نسبته إلى 35% استحق المصاب أن يحصل على تعويض يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبا في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في المادة (51) من هذا القانون وذلك علي مدار 4 سنوات، حيث يتم دفع هذا التعويض مرة واحدة.