HERE.. رابط الاستعلام عن نتيجة اسماء المقبولين في مدارس المتفوقين ستيم 2023 عبر الموقع الرسمي

موقع نتيجة اسماء المقبولين في مدارس المتفوقين ستيم 2023، هو ما يبحث عنه العديد من أولياء الأمور والطلاب في ذلك الوقت تزامنا مع ما أوضحته المصادر التربوية التي تعتقد أن وزارة التربية والتعليم من المتوقع أن تعلن عن نتيجة مدارس ستيم بالاسم والرقم القومي عن طريق الموقع الرسمي لمدارس ستيم، ولذلك سوف نوضح لكم من خلال التقرير التالي كافة المعلومات الخاصة بنتيجة مدارس المتفوقين ستيم 2023 بالإضافة إلى أننا سوف نوضح رابط الاستعلام عن المقبولين بالمدارس.

موقع نتيجة اسماء المقبولين في مدارس المتفوقين ستيم 2023

قد تم بداية التقدم لمدارس المتفوقين من يوم 5 يوليو، وانتهى التقديم في يوم 25 يوليو، وتمت عملية التقديم عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويستطيع كافة الطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لمدارس ستيم للمتفوقين من هنا

كتابة بيانات الطالب مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

يجب تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

النقر بعد ذلك على تسجيل الدخول.

سوف تظهر النتيجة أمام الطالب موضح بها كافة التفاصيل.

شروط الالتحاق بمدارس المتفوقين ستيم 2023-2024

لقد أوضحت وزارة التربية والتعليم أن التقديم لمدارس المتفوقين ستيم لجميع الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية في فروع المدارس المختلفة بكافة محافظات الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 18 فرعا للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، ومن أهم الشروط الواجب توافرها في الطلاب الذين يمكن التحاقهم بمدارس المتفوقين ستيم التالي: