معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024 جميع المحافظات العراقية

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024، يبحث عدد كبير من الطلبة والطالبات في شتى المحافظات العراقية الإطلاع على معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023-2024 .

معدلات القبول في الجامعات العراقية 2024

بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق عن معدلات القبول في الجامعات العراقية والكليات في شتى المحافظات العراقي، وبدأت عمليات البحث تتزايد عن النسب الخاصة بالقبول في الجامعات وأشارت الوزارة خلال بيان رسمي لها أن التسجيل متاح أمام الجميع من خلال رابط الوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور ، وتجنب الازدحام والتكدس في المكاتب والهيئات الحكومية، وأكدت الوزارة إلى أن الطالب يمكنه الإطلاع على معدلات القبول في الجامعات من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط وزارة التعليم العالي بالعراق .

تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على معدلات القبول في الجامعات العراقية.

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بمعدلات القبول.

معدلات القبول في جامعة الموصل 2023

معدلات القبول في كلية الآثار 60% .

معدلات القبول كلية الآداب 72.83%.

معدلات القبول كلية الزراعة: 60%.

معدلات القبول كلية الحقوق: 78,83%.

معدلات القبول كلية العلوم: 88%.

معدلات القبول كلية هندسة حاسوب 95%.

معدلات القبول كلية الصيدلة: 98,83%.

معدلات القبول كلية طب الأسنان: 99,13%.

معدلات القبول كلية الطب: 100,33%.

معدلات القبول في جامعة البصرة 2023