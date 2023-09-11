زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي 2023 “حقيقة أم لا” وموعد صرف الرواتب.. المالية توضح

زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي، شهدت الساعات القليلة الماضية انتشار العديد من الأخبار بشأن زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي الذي اقترب بالفعل، وذلك مساندة من الحكومة المصرية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ولمساعدتهم في شراء حلوى المولد النبوي لهذا العام، ولذلك فجميع الموظفين في جمهورية مصر العربية ينتظرن معرفة ما إن كانت هذه الأخبار حقيقية أم لا وذلك ما سنتناوله سوياً من خلال السطور القادمة من هذا المقال.

زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي

في ظل تساؤل المواطنين في كافة المحافظات عن حقيقة زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي 2023 فأوضحت وزارة المالية المصرية أنه لا صحة لما يتداول بين المواطنين من أخبار وشائعات كثيرة بشأن زيادة المرتبات لشهر سبتمبر وأن جميع الأخبار عارية تماماً من الصحة ولا نية لذلك في الوقت الحالي، كما أكدت الوزارة أن هذه الشائعات المنتشرة تأتي من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الجميع وزيادة الأسعار.

المالية توضح حقيقة زيادة رواتب سبتمبر 2023

بعد أن أوضحت وزارة المالية حقيقة زيادة رواتب سبتمبر بمناسبة المولد النبوي 2023 فأكدت أيضاً أن الزيادة في الرواتب تكون بشكل سنوي وبالتحديد في شهر يوليو من كل عام وسيتم زيادة الرواتب في يوليو 2024، وتهيب الوزارة إلى الجميع بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار وتناشد الجميع في عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، ومن الجدير بالذكر أن صرف رواتب شهر سبتمبر ستكون بداية من يوم 21 سبتمبر ويستمر الصرف حتى يوم 27 من الشهر نفسه.