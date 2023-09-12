يافرحة ما تمت”.. تاجيل إجازة المولد النبوي الشريف في مصر 2023 للموظفين والبنوك والوزارات وترحيلها

يهتم عدد كبير من العاملين في كل من القطاعين العام والخاص بمعرفة الإجازات الرسمية خلال شهر سبتمبر والتي تعد اجازة المولد النبوي الشريف واحدة منهم والتي وردت عدة أخبار نحو ترحيلها في يوم آخر غير موعدها، لهذا يرغب هؤلاء المواطنين معرفة موعد هذه الاجازة والتي سوف نتعرف عليه في مقالنا هذا إلى جانب عدد من المعلومات الأخرى.

تاجيل إجازة المولد النبوي الشريف

يتضمن شهر سبتمبر هذا العام على مناسبة ينتظرها المواطنون كل عام وهي مناسبة المولد النبوي الشريف والتي يحصل خلالها الموظفين والبنوك على اجازة رسمية والتي من المقرر أن تكون هذا العام يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، ولكن قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن أنه سوف يتم ترحيل هذه الاجازة لمدة يوم على أن تصبح يوم الخميس الموافق الثامن والعشرون من الشهر بدلا من يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرون.

الإجازات الرسمية في شهر سبتمبر 2023

يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين في البنوك المصرية عن الإجازات الرسمية التي سوف يحصلون عليها في شهر سبتمبر الجاري، حيث أوضحت الحكومة المصرية قائمة هذه الإجازات والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة الموافق 15 سبتمبر.

السبت الموافق 16 سبتمبر.

الجمعة الموافق 22 سبتمبر.

السبت الموافق 23 سبتمبر.

الأربعاء الموافق 27 سبتمبر (اجازة المولد النبوي)، والذي سوف يتم ترحيله ليوم الخميس 28 سبتمبر.

الجمعة الموافق 29 سبتمبر.

السبت الموافق 30 سبتمبر.

أسعار علب حلوي مولد النبوي الشريف

يرغب العديد من المواطنين الراغبين في شراء حلاوة المولد النبوي الشريف معرفة اسعار علب الحلوى، حيث جاءت قائمة هذه الأسعار على النحو التالي: