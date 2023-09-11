نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الاحيائي والتطبيقي والأدبي في كربلاء وكركوك وعموم المحافظات

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، منذ عدة أيام قليلة بدأت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول لجميع المحافظات وكافة الأقسام (الأدبي والتطبيقي والأحيائي) ومنذ ذلك الوقت ويبحث الجميع عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الخاصة بهم، حيث تُعد هي الأمل الأخير للطلاب قبل دخول امتحانات الدور الثاني حيث تقدم الطلاب الذين يشكون في درجاتهم في بعض المواد على اعتراضات في تلك المواد لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم للتأكد من الدرجات.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الأحيائي والتطبيقي والأدبي في كافة المحافظات عدا محافظة كركوك وكربلاء في القسم الاحيائي، ومحافظة البصرة وذي قار في القسم التطبيقي، ومحافظة كربلاء في القسم الأدبي، وأكدت الإدارات التعليمية في تلك المحافظات على انتهاء مراجعة الاعتراضات وجاري الإعلان عن تلك النتائج في المحافظات المتبقية، حيث تم تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية لمراجعة كافة الاعتراضات المُقدمة من الطلبة.

استخراج نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023

يمكن للجميع الآن استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في المحافظات التي ظهرت عن طريق الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع نتائجنا التعليمي .

. اختيار نتائج اعتراضات سادس اعدادي دور أول 2023.

الضغط على المحافظة التابع لها الطالب.

تحميل النتائج على الجهاز الخاص بك pdf.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 القسم الاحيائي

المحافظة الحالة عرض نينوى تم الرفع عرض ديالى تم الرفع عرض الكرخ 1 تم الرفع عرض الكرخ 2 تم الرفع عرض الكرخ 3 تم الرفع عرض الرصافة 1 تم الرفع عرض الرصافة 2 تم الرفع عرض الرصافة 3 تم الرفع عرض النجف تم الرفع عرض ذي قار تم الرفع عرض القادسية تم الرفع عرض صلاح الدين تم الرفع عرض واسط تم الرفع عرض اربيل تم الرفع عرض السليمانية تم الرفع عرض دهوك تم الرفع عرض الأنبار تم الرفع عرض بابل محدث تم الرفع عرض البصرة تم الرفع عرض كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان تم الرفع عرض المثنى تم الرفع عرض خارج العراق تم الرفع عرض

نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول أدبي

المحافظة الحالة عرض نينوى تم الرفع عرض ديالى تم الرفع عرض الكرخ 1 تم الرفع عرض الكرخ 2 تم الرفع عرض الكرخ 3 تم الرفع عرض الرصافة 1 تم الرفع عرض الرصافة 2 تم الرفع عرض الرصافة 3 تم الرفع عرض النجف تم الرفع عرض ذي قار تم الرفع عرض القادسية تم الرفع عرض صلاح الدين تم الرفع عرض واسط تم الرفع عرض اربيل تم الرفع عرض السليمانية تم الرفع عرض دهوك تم الرفع عرض الأنبار تم الرفع عرض بابل محدث تم الرفع عرض البصرة تم الرفع عرض كربلاء في الانتظار قريبا كركوك تم الاعلان تفاصيل ميسان تم الرفع عرض المثنى تم الرفع عرض خارج العراق تم الرفع عرض

اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2023