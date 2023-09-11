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نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الاحيائي والتطبيقي والأدبي في كربلاء وكركوك وعموم المحافظات

AHMEDمنذ 13 دقيقة
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نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول
نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، منذ عدة أيام قليلة بدأت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول لجميع المحافظات وكافة الأقسام (الأدبي والتطبيقي والأحيائي) ومنذ ذلك الوقت ويبحث الجميع عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الخاصة بهم، حيث تُعد هي الأمل الأخير للطلاب قبل دخول امتحانات الدور الثاني حيث تقدم الطلاب الذين يشكون في درجاتهم في بعض المواد على اعتراضات في تلك المواد لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم للتأكد من الدرجات.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الأحيائي والتطبيقي والأدبي في كافة المحافظات عدا محافظة كركوك وكربلاء في القسم الاحيائي، ومحافظة البصرة وذي قار في القسم التطبيقي، ومحافظة كربلاء في القسم الأدبي، وأكدت الإدارات التعليمية في تلك المحافظات على انتهاء مراجعة الاعتراضات وجاري الإعلان عن تلك النتائج في المحافظات المتبقية، حيث تم تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية لمراجعة كافة الاعتراضات المُقدمة من الطلبة.

استخراج نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023

يمكن للجميع الآن استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في المحافظات التي ظهرت عن طريق الخطوات التالية:

  • الولوج إلى موقع نتائجنا التعليمي.
  • اختيار نتائج اعتراضات سادس اعدادي دور أول 2023.
  • الضغط على المحافظة التابع لها الطالب.
  • تحميل النتائج على الجهاز الخاص بك pdf.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 القسم الاحيائي

المحافظة
الحالة
عرض
نينوىتم الرفع
 عرض
ديالىتم الرفع
 عرض
الكرخ 1تم الرفع
 عرض
الكرخ 2تم الرفع
 عرض
الكرخ 3تم الرفع
 عرض
الرصافة 1تم الرفع
 عرض
الرصافة 2تم الرفع
 عرض
الرصافة 3تم الرفع
 عرض
النجفتم الرفع
 عرض
ذي قارتم الرفع
 عرض
القادسيةتم الرفع
 عرض
صلاح الدينتم الرفع
 عرض
واسطتم الرفع
 عرض
اربيلتم الرفع
 عرض
السليمانيةتم الرفع
 عرض
دهوكتم الرفع
 عرض
الأنبارتم الرفع
 عرض
بابل محدثتم الرفع
 عرض
البصرةتم الرفع
 عرض
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانتم الرفع
 عرض
المثنىتم الرفع
 عرض
خارج العراقتم الرفع
 عرض

نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول أدبي

المحافظة
الحالة
عرض
نينوىتم الرفع
 عرض
ديالىتم الرفع
 عرض
الكرخ 1تم الرفع
 عرض
الكرخ 2تم الرفع
 عرض
الكرخ 3تم الرفع
 عرض
الرصافة 1تم الرفع
 عرض
الرصافة 2تم الرفع
 عرض
الرصافة 3تم الرفع
 عرض
النجفتم الرفع
 عرض
ذي قارتم الرفع
 عرض
القادسيةتم الرفع
 عرض
صلاح الدينتم الرفع
 عرض
واسطتم الرفع
 عرض
اربيلتم الرفع
 عرض
السليمانيةتم الرفع
 عرض
دهوكتم الرفع
 عرض
الأنبارتم الرفع
 عرض
بابل محدثتم الرفع
 عرض
البصرةتم الرفع
 عرض
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكتم الاعلان
 تفاصيل
ميسانتم الرفع
 عرض
المثنىتم الرفع
 عرض
خارج العراقتم الرفع
 عرض

اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2023

المحافظة
الحالة
عرض
نينوىتم الرفع
 عرض
ديالىتم الرفع
 عرض
الكرخ 1تم الرفع
 عرض
الكرخ 2تم الرفع
 عرض
الكرخ 3تم الرفع
 عرض
الرصافة 1تم الرفع
 عرض
الرصافة 2تم الرفع
 عرض
الرصافة 3تم الرفع
 عرض
النجفتم الرفع
 عرض
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةتم الرفع
 عرض
صلاح الدينتم الرفع
 عرض
واسطتم الرفع
 عرض
اربيلتم الرفع
 عرض
السليمانيةتم الرفع
 عرض
دهوكتم الرفع
 عرض
الأنبارتم الرفع
 عرض
بابل محدثتم الرفع
 عرض
البصرةتم الرفع
 عرض
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكتم الاعلان
 تفاصيل
ميسانتم الرفع
 عرض
المثنىتم الرفع
 عرض
خارج العراقتم الرفع
 عرض
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AHMEDمنذ 13 دقيقة
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