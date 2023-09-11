نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الاحيائي والتطبيقي والأدبي في كربلاء وكركوك وعموم المحافظات
نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، منذ عدة أيام قليلة بدأت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول لجميع المحافظات وكافة الأقسام (الأدبي والتطبيقي والأحيائي) ومنذ ذلك الوقت ويبحث الجميع عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الخاصة بهم، حيث تُعد هي الأمل الأخير للطلاب قبل دخول امتحانات الدور الثاني حيث تقدم الطلاب الذين يشكون في درجاتهم في بعض المواد على اعتراضات في تلك المواد لإعادة تصحيح أوراق إجاباتهم للتأكد من الدرجات.
نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول
أعلنت وزارة التربية العراقية عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الأحيائي والتطبيقي والأدبي في كافة المحافظات عدا محافظة كركوك وكربلاء في القسم الاحيائي، ومحافظة البصرة وذي قار في القسم التطبيقي، ومحافظة كربلاء في القسم الأدبي، وأكدت الإدارات التعليمية في تلك المحافظات على انتهاء مراجعة الاعتراضات وجاري الإعلان عن تلك النتائج في المحافظات المتبقية، حيث تم تشكيل لجنة في كل إدارة تعليمية لمراجعة كافة الاعتراضات المُقدمة من الطلبة.
استخراج نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023
يمكن للجميع الآن استخراج نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في المحافظات التي ظهرت عن طريق الخطوات التالية:
- الولوج إلى موقع نتائجنا التعليمي.
- اختيار نتائج اعتراضات سادس اعدادي دور أول 2023.
- الضغط على المحافظة التابع لها الطالب.
- تحميل النتائج على الجهاز الخاص بك pdf.
نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2023 القسم الاحيائي
المحافظة
الحالة
عرض
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل محدث
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
|خارج العراق
|تم الرفع
نتائج الاعتراضات للصف السادس الاعدادي 2023 الدور الأول أدبي
المحافظة
الحالة
عرض
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|تم الرفع
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل محدث
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|تم الاعلان
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
|خارج العراق
|تم الرفع
اعتراضات السادس التطبيقي الدور الاول 2023
المحافظة
الحالة
عرض
|نينوى
|تم الرفع
|ديالى
|تم الرفع
|الكرخ 1
|تم الرفع
|الكرخ 2
|تم الرفع
|الكرخ 3
|تم الرفع
|الرصافة 1
|تم الرفع
|الرصافة 2
|تم الرفع
|الرصافة 3
|تم الرفع
|النجف
|تم الرفع
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|تم الرفع
|صلاح الدين
|تم الرفع
|واسط
|تم الرفع
|اربيل
|تم الرفع
|السليمانية
|تم الرفع
|دهوك
|تم الرفع
|الأنبار
|تم الرفع
|بابل محدث
|تم الرفع
|البصرة
|تم الرفع
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|تم الاعلان
|ميسان
|تم الرفع
|المثنى
|تم الرفع
|خارج العراق
|تم الرفع