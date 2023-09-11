مبروك للجميع.. رابط استخراج نتائج التسجيل في منصة التوظيف الأساتذة المتعاقدين عبر الموقع الرسمي

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن توفر فرص عمل شاغرة تابع للوزارة لتوظيف أستاذة للعمل بالمدارس الجزائرية للتدريس للثلاث مراحل التعليمية، وقد فتحت التسجيل في منصة التوظيف الأساتذة المتعاقدين وذلك في الفترة ما بين اليوم الخامس إلي اليوم العاشر من شهر سبتمبر الجاري، حتى يتمكن جميع الأستاذة من التقديم على الوظيفة إلكترونيا من خلال رابط المنصة وذلك لسد النقص في عدد العاملين في مهنة التدريس بقطاع التعليم الجزائري.

التسجيل في المنصة الرقمية لتوظيف الأساتذة المتعاقدين

وبناءً على إعلان الوزارة احتياجها لعدد كبير من الأساتذة للتدريس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي في العام الدراسي الجديد 2023-2024، قد قام عدد كبير من الأساتذة الراغبين في التعاقد مع وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالتقديم من خلال منصة التوظيف التي تعد واحدة من أهم المنصات الخاصة بالتوظيف في مختلف الوظائف وليس فقط وظائف وزارة التربية، وذلك بالنسبة لشغل الوظائف المتاحة والمعلنة من قبل الوزارة والتي تتمثل في الآتي:

أستاذ التعليم الثانوي ( جميع المواد)

أستاذ التعليم المتوسط ( جميع المواد)

أستاذ المدرسة الابتدائية ( مادة اللغة العربية، مادة اللغة الأمازيغية، مادة اللغة الفرنسية)

وذلك لكل من حاملي شهادة الماستر ومهندس دولة و الليسانس في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ في 10 مارس 2016”.

طريقة التسجيل في منصة التوظيف الأساتذة المتعاقدين :

ويمكن لجميع الأستاذة المتوفرة فيهم الشروط المطلوبة الدخول على الرابط الرسمي للمنصة والتسجيل من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع التوظيف من هذا الرابط http://tawdif.education.gov.dz/

يتم إنشاء حساب للمستخدم وكلمة مرور.

يتم ملء استمارة بالبيانات المطلوبة وتسجيل الايميل الخاص بالمستخدم .

اضغط على الموافقة على الشروط

ستصلك رسالة بالتأكيد عبر البريد الإلكتروني الخاص بك.

نتائج التسجيل في منصة التوظيف الأساتذة المتعاقدين

وينتظر جميع الأساتذة المتقدمين للتوظيف في القطاع التعليمي بالجزائر والذين قاموا بالتسجيل في منصة التوظيف الأساتذة المتعاقدين الإعلان عن نتيجة المسابقة، وبالفعل أعلنت الوزارة أن الأساتذة الذين تم قبولهم سوف يتم إرسال رسائل إليهم على حساباتهم الخاصة تفيد بقبول ملفاتهم،

وإما بالنسبة للملفات المرفوعة فقد أرجعت الوزارة إلى عدة أسباب منها: