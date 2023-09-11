رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الدفعة الخامسة 2023| منصة مظلتي

اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية الدفعة الخامسة 2023، يسعى عدد كبير من المواطنين الإطلاع على كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 والتي أصبحت متاحة أمام الجميع من شتى المحافظات العراقية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 .

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية

حيث يسعى عدد كبير من الأشخاص التعرف على الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكاافة المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، والتي تعد من أهم البرامج التي تقدمها الحكومة العراقية لعدد كبير من الأسر العراقية من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة الغلاء والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعدد من الدول العربية خلال الآونة الأخيرة، وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 50 عام .

الا يقل سن المتقدم من النساء عن 15 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يجب ألا يكون المتقدم لديه أصول أو عقارات أو أملاك.

ألا يكون المتقدم مستفيد من برامج الدعم الأخرى التي تقدمها الحكومة العراقية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023