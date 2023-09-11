اكسبو قطر الدوحة هو مناسبة عالمية مهمة ستستضيفها دولة قطر خلال شهر أكتوبر لهذا العام وسيستمر حتى نهاية مارس للعام القادم 2024م هذا الحدث الكبير يندرج ضمن إطار رؤية قطر 2030 والتي تهدف إلى بناء مجتمع حيوي مزدهر ومستقبلي وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية هذه الرؤية تعكس تصورًا طموحًا للحياة تحكمها مفاهيم العدالة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.

معرض إكسبو الدوحة 2023 هو تجربة فريدة تجمع بين مختلف الثقافات والشعوب من جميع أنحاء العالم يهدف إلى تعزيز التفاهم والتعاون الدولي من خلال عرض مشاريع ومبادرات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية إن استضافة هذا المعرض الكبير هي فرصة لقطر لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية وتعزيز دورها الإقليمي كمركز للابتكار والاستدامة.

رابط اكسبو قطر الدوحة

للرغبين في التسجيل كمتطوعين في معرض اكسبو قطر الدوحة 2023 قدمت الحكومة القطرية وسيلة سهلة ومباشرة للتسجيل من خلال رابط تسجيل المتطوعين في إكسبو قطر بالإضافة إلى دليل مفصل يوجهك خلال عملية ملء استمارة التسجيل إليك الخطوات التي يمكن اتباعها للتسجيل بنجاح:

زيارة موقع معرض الدوحة الرسمي للمتطوعين ويمكن الوصول إليه من خلال الرابط المخصص. ملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتي تتضمن الاسم الكامل والعمر وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف ورقم الهوية الوطنية. قم بإدخال عنوان سكنك بالكامل، بما في ذلك أرقام الشوارع والمباني للضمان. ثم، قم بإدخال رقم هوية وطنية صالح ورقم هاتف محمول صحيح بالإضافة إلى رمز المنطقة وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. لا تنسى الرد على جميع الأسئلة المتعلقة ببرنامج التطوع المقدم والتي تساعد في تحديد مجالات التطوع المناسبة لك. أخيرًا اضغط على زر تسجيل نموذج المتطوع لإكمال عملية التسجيل بنجاح.

هذه العملية بسيطة وسهلة وستضمن لك فرصة التطوع في معرض إكسبو الدوحة 2023 والمساهمة في هذا الحدث العالمي الكبير تسهل هذه الخطوات العملية على الراغبين في التطوع تقديم طلباتهم بسهولة ويسر والمشاركة في تحقيق نجاح هذا الحدث الاستثنائي.