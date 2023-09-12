قائمة المرشحين في انتخابات نادي الزمالك أعلنت لجنة طلبات الترشيح في نادي الزمالك عن إغلاق باب الترشح لانتخابات النادي المقرر إجراؤها في يوم 20 من شهر أكتوبر القادم وستقام هذه الانتخابات في مقر النادي بميت عقبة.

وقد تم الكشف عن القائمة النهائية للمرشحين لمناصب مجلس إدارة النادي والتي شملت:

مرشحو رئاسة النادي

حسين لبيب.

فاروق جعفر.

ماجد فاروق الحنبلي.

ميرفت سيد أحمد.

مرشحو نائب رئيس مجلس الإدارة

هاني العتال.

هشام نصر.

مرشحو أمين صندوق النادي

خالد لطيف.

حسام المندوه.

عبد المجيد سليم.

كريم عادل عبيد.

محمد قدري.

أما فيما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة فقد تم تقسيمها إلى:

عضوية فوق السن

أشرف إمام عبد السلام.

مروة أمير الرفاعي.

حمدية كمال علي.

أحمد عفيفي.

رجب رواش.

أحمد فودة نصير.

أحمد عبادة.

سيف الإسلام محمد يوسف.

مروة البورجي.

نجلاء الناجي.

طارق عبد العال.

رفعت شبل.

سامح سوني.

علاء مقلد.

حاتم السيد.

أحمد سليمان.

هاني شكري.

هاني برزي.

عمرو أدهم.

حسين السيد.

محمد طارق.

هشام يكن.

الحسيني سمير.

سيد متولي.

محمد رشاد.

شيرين الفقي.

عمرو أدهم.

عضوية تحت السن

محمد خالد الصادق.

أحمد هاني زادة.

علي العاطفي.

ياسمين الشريف.

إيهاب عصمت.

رامي نصوحي.

أحمد خالد حسانين.

نيرة الأحمر.

ياسمين الشريف.

إيهاب عصمت.

هشام نصر إبراهيم.

محمد عوده.

أحمد النمس.

بهذه القائمة النهائية للمرشحين يمكن لأعضاء النادي التصويت والمشاركة في عملية الانتخابات القادمة واختيار الأشخاص الذين سيمثلونهم في مجلس إدارة نادي الزمالك.

في اليوم الأخير للتقديم لانتخابات نادي الزمالك قدمت قائمة حسين لبيب مجموعة كاملة من أوراق الترشح للمشاركة في الانتخابات المقبلة تمثلت هذه القائمة بما يلي:

حسين لبيب – منصب رئيس مجلس الإدارة.

هشام نصر – منصب نائب رئيس مجلس الإدارة.

حسام المندوه – منصب أمين الصندوق.

بالإضافة إلى الأعضاء فوق السن:

أحمد سليمان.

هاني شكري.

هاني برزي.

عمرو أدهم.

حسين السيد.

محمد طارق.

وتمثل الأعضاء تحت السن بالتالي

رامي نصوحي.

أحمد خالد حسانين.

نيرة الأحمر.

بجانب قائمة حسين لبيب قام فاروق جعفر أيضًا بتقديم ترشحه لمنصب رئيس نادي الزمالك ولم يتوقف الأمر هنا حيث شهدت عملية الترشيح تقدم أعضاء آخرين للمشاركة في هذه الانتخابات الهامة فقد تم ترشيح:

خالد لطيف – لمنصب أمين الصندوق.

عبدالله جورج – لمنصب العضوية فوق السن.

هشام نصر إبراهيم – لمنصب عضوية النادي تحت السن.

إن هذه القوائم المتنوعة تعكس التنافس القوي الذي سيشهده نادي الزمالك في الانتخابات القادمة حيث سيختار أعضاء النادي من بين هؤلاء المرشحين من يمثلهم في مجلس الإدارة ويديرون شؤون النادي خلال الفترة القادمة.