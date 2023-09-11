spa.gov.iq منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 التاسعة العراق 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية حيث أن البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق هو أمر يشغل العديد من المواطنين في هذا البلد تأتي هذه الرعاية الاجتماعية كجزء من جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لتقديم الدعم للفئات الاقتصادية الضعيفة والمحتاجة في المجتمع وللعثور على أسماء المستفيدين والاستفادة من هذا الدعم يجب الامتثال لبعض الشروط واتباع الخطوات المناسبة.
أسماء الرعاية الاجتماعية تتضمن الشروط الأساسية التي يجب توافرها للمتقدمين لهذه الرعاية على سبيل المثال يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا دائمًا في العراق وأن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة وأن يكون قد فقد مصدر دخله أو أن يكون لديه دخل ضئيل لا يمكنه تلبية احتياجاته الأساسية يتعين أيضًا أن يكون الدخل الشهري لأسرة المتقدم أقل من المعيار الأدنى للمعيشة.
منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية
تعد الرعاية الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية للعديد من الأفراد والعائلات في العراق وهي تسهم في توفير الدعم الاقتصادي لأولئك الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة لمعرفة ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية أم لا والحصول على قائمة بأسماء المستفيدين يمكنك اتباع الخطوات التالية على منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية:
- الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي: قم بفتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية على الإنترنت.
- الضغط على قائمة الخدمات: عندما تصل إلى الموقع ابحث عن قائمة الخدمات المقدمة واضغط عليها.
- اختيار خدمة “الرعاية الاجتماعية: في القائمة التي ستظهر لك، اختر خدمة “الرعاية الاجتماعية من بين الخدمات المتاحة.
- اختيار “لرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة: ستظهر لك قائمة بأنواع الرعاية الاجتماعية المتاحة اختر “الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة حيث ترغب في التحقق من أسماء المستفيدين منها.
- إدخال البيانات: ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الأساسية مثل رقم الهوية الوطنية والمحافظة والقطاع والدائرة التي تنتمي إليها تأكد من أنك تقوم بإدخال البيانات بدقة.
- الضغط على زر البحث: بمجرد إدخال جميع المعلومات المطلوبة اضغط على زر البحث.
- استعراض القائمة: ستظهر لك النتائج في شكل قائمة تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة يمكنك تحميل الملف والتحقق من الأسماء لمعرفة ما إذا كنت من بين المشمولين بالرعاية الاجتماعية أم لا.