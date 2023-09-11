منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية حيث أن البحث عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة في العراق هو أمر يشغل العديد من المواطنين في هذا البلد تأتي هذه الرعاية الاجتماعية كجزء من جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لتقديم الدعم للفئات الاقتصادية الضعيفة والمحتاجة في المجتمع وللعثور على أسماء المستفيدين والاستفادة من هذا الدعم يجب الامتثال لبعض الشروط واتباع الخطوات المناسبة.

أسماء الرعاية الاجتماعية تتضمن الشروط الأساسية التي يجب توافرها للمتقدمين لهذه الرعاية على سبيل المثال يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا دائمًا في العراق وأن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة وأن يكون قد فقد مصدر دخله أو أن يكون لديه دخل ضئيل لا يمكنه تلبية احتياجاته الأساسية يتعين أيضًا أن يكون الدخل الشهري لأسرة المتقدم أقل من المعيار الأدنى للمعيشة.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

تعد الرعاية الاجتماعية أمرًا بالغ الأهمية للعديد من الأفراد والعائلات في العراق وهي تسهم في توفير الدعم الاقتصادي لأولئك الذين يعانون من ظروف معيشية صعبة لمعرفة ما إذا كنت مشمولًا بالرعاية الاجتماعية أم لا والحصول على قائمة بأسماء المستفيدين يمكنك اتباع الخطوات التالية على منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية: