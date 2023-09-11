معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية مؤخراً عن معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام الدراسي 2023 وكانت هذه المعدلات متنوعة في مختلف جامعات وكليات العراق كانت أعلى معدلات القبول في بعض الكليات الشهيرة مثل:

كلية الصيدلة: حيث بلغ معدل القبول فيها 98.67%.

كلية الهندسة – قسم الالكترونيات والاتصالات: حيث بلغ معدل القبول فيها 95.83%.

كلية الهندسة – قسم الحاسوب: حيث بلغ معدل القبول فيها 95.33%.

كلية الطب: حيث بلغ معدل القبول فيها 100.92%.

كلية طب الكندي: حيث بلغ معدل القبول فيها 100.5%.

كلية طب الأسنان: حيث بلغ معدل القبول فيها 99.05%.

بينما كانت أعلى معدلات القبول في بعض الجامعات مثل:

جامعة بغداد: حيث بلغ معدل القبول في كلية القانون 90% وفي كلية العلوم السياسية 83%.

جامعة البصرة: حيث بلغ معدل القبول في كلية الصيدلة 98.5%، وفي كلية هندسة – قسم الحاسبات 93% وفي كلية هندسة – قسم ميكانيكا 90.5% وفي كلية هندسة – قسم مواد كيميائية 95.33%.

تشير هذه المعدلات إلى التنافس الشديد للحصول على قبول في هذه الكليات والأقسام في الجامعات. إذا كنت تنوي التقديم إلى الجامعة في العراق.

خطوات التعرف على معدلات القبول في الجامعات العراقية 2023

لمعرفة معدلات القبول في الجامعات العراقية للعام 2023 في القسم الأدبي يمكن اتباع الإجراءات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التعليم العالي العراقية عبر الإنترنت.

بدلاً من ذلك، يمكنك زيارة موقع القبول المركزي في العراق إذا كان متاحًا.

بمجرد وصولك إلى الموقع اختر خيار خدمات الطلاب من القائمة الرئيسية على الصفحة الرئيسية للموقع.

سيتم عرض صفحة تحتوي على خدمات الطلاب المختلفة. حدد خيار نسب القبول في الجامعات العراقية وانقر عليه.

ستظهر لك صفحة جديدة بها ملفات تحميل لمعدلات القبول للعام 2023 يمكنك تحميل الملف الذي ترغب فيه والاطلاع على المعدلات.

باستخدام هذه الخطوات ستكون قادرًا على الوصول إلى معدلات القبول والتحقق من الكليات والجامعات التي تتناسب مع مجموعك الدراسي نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في رحلتهم الأكاديمية.