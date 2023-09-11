رابط مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة موقع ماي سيما mycima الأصلى الجديد

رابط مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة، من أكثر المسلسلات المصرية التي حققت أعلى نسب مشاهدة منذ عرض أولى حلقاته ، يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما والسينما المصرية ومنهم: الفنان أحمد فهمي الذي يجسد دور سفاح الجيزة وهي قصة حقيقية وقعت أحداثها في مصر وأثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية..

مسلسل سفاح الجيزة

ويبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن رابط مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة الذي استطاع أن يحقق أعلى نسب مشاهدة خلال الأسابيع الماضية، لما يعرضه المسلسل من أحداث و تفاصيل جرائم حدثت بالفعل في مصر، ونجد أن عمليات البحث بدأت تتزايد عن مسلسل سفاح الجيزة الذي يتم عرضه على عدد من المنصات والمواقع الالكترونية أبرزها موقع ماسي سينما الذي يعد أقوى منافس للمواقع ، ويتميز بعرض عدد كبير من المسلسلات والأفلام للمرة الأولى، مع الالتزام بعدم عرض اعلانات مزعجة أو فواصل.

ابطال مسلسل سفاح الجيزة

الفنان أحمد فهمي في دور “جابر”

الفنانة ركين سعد في دور زينة.

الفنان باسم سمرة في دور “الضابط حازم”

الفنان صلاح عبد الله.

الفنانة هايدي خالد في “دور هالة” .

الفنانة حنان يوسف في “دور ام جابر”.

الفنانة داليا شوقي في دور “سلمى”.

الفنانة جيهان الشماشرجي في دور “نجلاء”.

اخراج هادي الباجوري.

رابط مشاهدة مسلسل سفاح الجيزة

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