تنزيل pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة والاخيرة عبر منصة مظلتي ووزارة العمل

تستعد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل حصولهم على حقهم في الدعم الاجتماعي الذي وفرته الوزارة من أجل رفع مستوى المعيشة لدى الأسر الفقيرة والمتدنية التي لاتملك دخلا يساعدها على مواجهة الحياة الصعبة، وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي للتحقق مما إذا كانوا مشمولين في البرنامج.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

في إطار التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ينبغي الإشارة إلى الشروط التي وضعتها الوزارة لمنح هؤلاء الأفراد برنامج الدعم الاجتماعي، ويتوجب عليهم استيفاؤها:

يجب أن يكون المتقدم للرعاية غير قادرًا على تلبية احتياجاته الأساسية نتيجة ضعف دخله أو وجود ظروف مادية صعبة.

أن يعاني المتقدم للرعاية من إعاقة صحية أو مرض مزمن يؤثر سلبًا على حياته اليومية.

يجب أن يعيش المتقدم للرعاية في ظروف اجتماعية صعبة مثل الفقر أو العجز أو فقدان .

أن يكون المتقدم للرعاية جزءًا من أسرة مكونة من أربعة أفراد ذوي دخل محدود ويفتقرون إلى مصدر دخل ثابت.

أن يكون يتمتع بإقامة دائمة في العراق.

طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن لأي شخص الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن قسم تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 وانقر عليه.

ستظهر لك صفحة جديدة، قم بالتنقل في الصفحة حتى تجد قسم الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

بعد الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية، ابحث عن خيار “أسماء المستفدين بالرعاية الاجتماعية” وانقر عليه.

وتبدو لك بعد ذلك نموذج يطلب منك إدخال المعلومات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الخانات المحددة.

بعد إكمال إدخال المعلومات، انقر على زر استعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.

ستظهر لك قائمة بجميع أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة.

هذه الخطوات تمكنك من الاطلاع على الأسماء التي تم منحهم برنامج الدعم الاجتماعي المقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف رفع مستوى المعيشة.

يمكنك بكل سهولة الاطلاع على كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الاخيرة، وذلك بعدما يتم اعتماد أسماء المشمولين من قبل السيد الوزير بشكل رسمي ليبدء صرف الدعم المالي بشكل رسمي.