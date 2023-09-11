صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة لاصحاب المعاشات والموظفين الوزارة تكشف الامر.. «خبر بمليووون جنيه»

بالفعل، تم صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة كجزء من العلاوة الجديدة، وعلى الرغم من الشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول زيادة الأجور والمعاشات للموظفين والمتقاعدين، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي من الحكومة أو قانون يحدد المواعيد والمدى لتلك الزيادات، هذه الشائعات قد انتشرت على نطاق واسع عبر الويب ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى توليف جو من التوتر والقلق بين الأفراد، خصوصًا مع تصاعد أسعار المعيشة بشكل حاد.

صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة

بناءً على الأخبار الشائعة التي انتشرت، يبدو أن هناك توقعًا لزيادة محتملة في الأجور صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة للموظفين وزيادة تصل إلى 15% للمتقاعدين، مماثلة للزيادة التي تمت في أبريل الماضي بموجب توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومع ذلك، يجب التنويه إلى أن هذه الأخبار ليست مستندة إلى مصادر رسمية، ولا تمت بموجب أي قرار حكومي أو قانون، مما يثير قلقًا حقيقيًا بين المواطنين.

زيادة المرتبات 7%

تنص قوانين الخدمة المدنية في مصر على زيادة سنوية في رواتب الموظفين، حيث يتم منحهم علاوة تصل إلى 7% وفقًا لمعدلات التضخم. هذا العام، تمت زيادة رواتب الموظفين بمبلغ 1000 جنيه لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس السيسي.

بعد التعديل الأخير، يبدأ مرتب الموظف في مصر من الدرجة السادسة بمبلغ 3500 جنيه، ويزيد تدريجياً بناءً على الدرجة حتى يصل إلى 8500 جنيه لأولئك الذين يشغلون المناصب العليا.

زيادة المعاشات

بالنسبة لزيادة المعاشات للمتقاعدين، يتم تنظيمها بموجب القانون رقم 148 لعام 2019، حيث ينص على زيادة المعاشات في الأول من يوليو من كل عام بنسبة تصل إلى 15%. حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص زيادة المعاشات، وعادةً ما تُصرف هذه الزيادات في شهر يوليو.

صرف 450 جنيه علاوة غلاء معيشة على الرغم من وجود العديد من الشائعات حول زيادة الأجور والمعاشات في مصر، ينبغي على الأفراد أن يكونوا حذرين وأن ينتظروا إصدار القرارات الرسمية من الحكومة أو التعديلات القانونية قبل الاعتماد على المعلومات المتداولة. في الوقت الحالي، يجب على الجميع الانتظار لرؤية الزيادة المقررة في يوليو وفقًا للقانون الحالي.