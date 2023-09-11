“بأقل تكلفة” وصفات طرد البرص من المنزل بدون مواد كيميائية

يبحث العديد عن وصفات طرد البرص من المنزل وذلك لأن البرص من الحشرات المزعجة والمسببة للقلق عند رؤيتها في المنزل، ولها القدرة على نقل العديد من الأمراض، كما أنه من الحشرات التي تنتشر بكثرة في فصل الصيف نظرا لارتفاع درجات الحرارة، ويبحث العديد من السيدات عن وصفات فعالة لطرده من البيت، وهذا ما سوف نتحدث عنه عبر السطور التالية.

وصفات طرد البرص من المنزل

نحن الآن بصدد الحديث عن وصفات طرد البرص من المنزل التي تساعد على التخلص منه بشكل طبيعي ودون استخدام مبيدات حشرية، حيث يمكن استخدام الوسائل التالية:

قشر البيض

يمكن استخدام قشر البيض للتخلص من البرص من خلال وضعه في المناطق التي تتواجد فيها هذه الحشرة في المنزل، ويعتقد أن البرص يعتقد بأن قشر البيض هو بيض الثعبان، وبالتالي يتجنب المكان، والحصول على نتائج فعالة يجب تغيير قشر البيض كل 4 أسابيع.

كرات البن والدبغ

يمكن دمج مسحوق القهوة المستخدمة مع مادة الدبغ لصنع كرات، ومن ثم وضعها في المناطق التي تعاني من وجود البرص، وهذه الطريقة تعتبر إحدى الطرق الفعّالة لطرد البرص من المنزل.

كيفية استخدام الثوم للتخلص من البرص

يعد استخدام الثوم من أفضل وصفات طرد البرص من المنزل، حيث يمكنك قطع فصوص الثوم إلى نصفين لاستخراج الزيوت والرائحة منها، ثم توزيعها في مختلف أنحاء المنزل بالإضافة إلى التركيز على المناطق التي يتجمع فيها البعوض، وهذه الرائحة تعمل على طرد البرص ومنعه من دخول المنزل، مما يقلل من الانزعاج الذي يحدث نتيجة ظهوره بالمنزل ويوفر للسكان الراحة.

بالإضافة إلى مما سبق نجد ان حشرة البرص تمتلك دمًا باردًا، ولذلك تبحث عن أماكن دافئة للعيش حيث يمكنك استخدام الماء البارد للتخلص منها ببساطة، فباستخدام زجاجة تحتوي على ماء بارد يمكن رشها على حشرة البرص، بالتالي سيساعد في طردها من المكان الذي تتواجد فيه وتقليل وجودها يشكل كبير، ويمكنك استخدام إحدى وصفات طرد البرص من المنزل للتخلص منه نهائيا، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة البيت باستمرار.

البصل لطرد البرص

قم بتقطيع بعض البصل أو اطحنه واتركه فى الأماكن التى شوهدت فيها الأبراص حول المنزل، مثل قشر البيض فإن محتوى الكبريت والرائحة فى البصل سوف يصد السحالى، وسيكون البديل هو الثوم.