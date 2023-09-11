ضبط تردد قناة وناسة Wanasa TV الجديد 2023 وخطوات استقبالها في دقيقة

أصبح تردد قناة وناسة من أشهر الترددات التي ازداد عليها معدل البحث خلال الأيام الأخيرة حيث إنها تمكنت بسرعة كبيرة من جذب الجمهور في الوطن العربي نظرا لأنها تقدم مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الكارتونية المميزة التي تناسب مختلف الفئات العمرية، كما أنها تستقطب هذه القناة الأطفال وتُشجع الكبار على تنزيلها لأطفالهم، ولهذا سوف نتناول عبر الفقرات التالية كافة التفاصيل عنها، بالإضافة إلى ذكر أحدث تردد لها.

تردد قناة وناسة

يمكنكم الآن تنزيل تردد قناة وناسة على التلفاز الخاص بكم عبر ضبط التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، واستخدام البيانات التالية لضبط هذا التردد:

التردد هو 1155.

وأما معدل الترميزهو 27500،

واضبط الإشارة بوضعية عمودية.

ومعامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

بهذه الطريقة، ستتمكن من مشاهدة الأغاني والبرامج الكارتونية الممتعة المقدمة بشكل مجاني تمامًا دون الحاجة لأي اشتراك أو دفع رسوم إضافية.

اغاني قناة وناسة

بالإضافة إلى ذلك امتلكت القناة مجموعة من الاغاني الكارتونية التي حققت شهرة كبيرة ونجاحًا لا مثيل له بين الأطفال، حيث ركزت على تعليم السلوكيات الصحيحة وتعزز الإيجابية، وإليك بعض أبرز البرامج التي تقدمها القناة:

برنامج وين سنك يا لولو.

هابي بيرث داي.

وينو الأحمر يا لولو.

دكتور الأسنان الحقني.

مين اللي سرق الحزمة.

وهذه البرامج تجمع بين التعليم والترفيه، وتقدم باللغة العربية والإنجليزية، مما ساهم في جعل القناة محط جذب للأطفال وأسرهم في منطقة الوطن العربي.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة

يمكن استقبال تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات والاستمتاع بما تعرضه من أغاني وبرامج ترفيهية هادفة، من خلال اتباع مجموعة من التعليمات والإرشادات التالية:

اضغط على زر “القائمة” على جهاز التحكم عن بعد للرسيفر الخاص بك.

ستظهر قائمة تحتوي على خيارات مختلفة، مثل إعدادات القنوات.

ابحث عن خيار يسمى “البحث عن القنوات” أو وقم بالضغط عليه.

ستظهر لك قائمة أخرى تحتوي على مكان إدخال تردد القناة.

قم بإدخال التردد الصحيح للقناة والذي ذكرناه سابقا.

بعد إدخال التردد، اضغط على “موافق” أو “حفظ” لحفظ الإعدادات.

سيقوم الريسيفر بالبحث عن القناة وإضافتها إلى قائمة القنوات المتاحة.

بعد ذلك، يمكنك البحث عن القناة في قائمة القنوات والضغط على زر “تشغيل” للبدء في متابعة برامج وناسة، بعد اتباع هذه الخطوات بشكل صحيح، ستكون قادرًا على مشاهدة القناة بجودة عالية وبدون تشويش.