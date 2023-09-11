رابط حجز تذاكر حفلات اليوم الوطني السعودي 93 وأسعار التذاكر

بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93، تتحضّر الهيئة العامة للترفيه السعودية لإشعال شموع الفرح والاحتفال في جميع أنحاء المملكة، فقد أعلنت الهيئة عن سلسلة من حفلات اليوم الوطني السعودي 93 الفنية المبهجة التي ستتوزع عبر مدن المملكة، بما في ذلك العواصم الرئيسية مثل جدة والرياض والدمام، ومن بين الفعاليات المميزة التي تم الكشف عنها، ستكون هناك حفلتان استثنائيتان تجمعان بين ألمع نجوم الموسيقى السعودية، رابح صقر وماجد المهندس وحفلة محمد عبده، تحضيرًا لهذه المناسبة المهمة، نقدم لكم عبر موقع البديل نظرة شاملة عن حفلات اليوم الوطني السعودي ورابط حجز التذاكر.

قائمة حفلات اليوم الوطني 93 في السعودية

نشر حساب “منصة عيشها” تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، تكشف فيها عن تفاصيل حفلات اليوم الوطني السعودي 93، سنقدم لكم الآن تفاصيل هذه الحفلات بشكل مفصل:

حفل الفرقة تعزف والجمهور يغني في الرياض.

حفلة محمد عبده في جدة.

حفلة رابح صقر في تبوك.

حفلة ماجد المهندس في الدمام.

مواعيد حفلات اليوم الوطني السعودي 2023

فيما يلي نعرض لكم مواعيد حفلات حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 93 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

موعد حفلة محمد عبده

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي، يستعد الفنان الكبير محمد عبده لإقامة حفل غنائي كبير في مدينة جدة، ستكون هذه المناسبة الساحرة يوم 22 سبتمبر الحالي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تاريخ بدء بيع التذاكر في القريب العاجل.

قدم محبو الفنان محمد عبده، المعروف أيضًا بلقب “فنان العرب”، استجابة وتفاعلًا كبيرًا لهذا الحفل المنتظر، تنوعت تعليقاتهم وأعربوا عن سعادتهم الكبيرة لحضور حفله في جدة، وبعض التعليقات التي تم تداولها تساءلت عما إذا كانت الأغاني التي سيقدمها محمد عبده في الحفل ستحمل روحًا وطنية أم ستكون مجموعة متنوعة من الأغاني، ولقد أبدى أحد المعجبين تفاؤله قائلاً: “هل سيقدم أغانٍ وطنية فقط؟”.

يجب أن نذكر أن محمد عبده يمتلك العديد من الأغاني الوطنية التي تحظى بشعبية كبيرة لدى السعوديين، من بين هذه الأغاني، يُشار على سبيل المثال إلى أغنية “فوق هام السحب” التي تمت كتابة كلماتها من قبل الأمير بدر بن عبد المحسن، وقام محمد عبده نفسه بألحانها.

موعد حفلة رابح صقر

من بين الفنانين الذين سيشاركون في احتفالات اليوم الوطني السعودي، يأتي الفنان رابح صقر، الملقب بـ”صقر الأغنية العربية”، حيث سيحيي حفله في مدينة تبوك يوم 24 سبتمبر الحالي على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري، وحتى الآن، لم يتم تحديد الموعد الرسمي لبيع تذاكر الحفل.

بعد الإعلان عن تاريخ حفل رابح صقر، انتشرت حالة من الترحيب والفرحة بمشاركة رابح صقر في احتفالات هذا اليوم الوطني، وعلق أحد المعجبين على الملصق الدعائي للحفل الذي نشره حساب “روتانا لايف” على “إنستغرام” ويظهر فيه رابح صقر وحيدًا، قائلاً: “فنان الوطن في يوم الوطن، كل التوفيق يا كبير”.

موعد حفلة ماجد المهندس

سيقام حفل الفنان ماجد المهندس يوم 23 سبتمبر الحالي في أرض المعارض بمدينة الدمام، كجزء من الاحتفالات باليوم الوطني السعودي، وعلى غرار الحفلات السابقة، لم يتم تحديد أي موعد رسمي لبيع تذاكر الحفل حتى الآن، من المتوقع أن يقوم المهندس خلال الحفل بأداء مجموعة مميزة من أغانيه الخليجية لإسعاد جمهوره وإبهاره.

خلال الحفل، سيتمكن الجمهور من الاستمتاع برحلة فنية مميزة للمهندس في عالم الطرب الخليجي، حيث سيقدم باقة منوعة من أغانيه الناجحة، ومن المتوقع أن يتفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغاني ويشعر بالسعادة والترفيه خلال الأداء المميز الذي يتميز به الفنان ماجد المهندس.

حفلات اليوم الوطني السعودي في الإمارات

تحتفل الإمارات باليوم الوطني السعودي بفعاليات متنوعة في عدة مدن، وخاصة في دبي، تتضمن هذه الفعاليات الحفلات الغنائية والعروض الترفيهية والفقرات التراثية والعروض الترويجية في عدد من مراكز التسوق والوجهات السياحية، وتستقطب هذه الفعاليات العديد من الزوار والمقيمين السعوديين في الإمارات، وتعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وفيما يلي نستعرضها معكم:

موعد حفلة حسين الجسمي وداليا مبارك

تم تنظيم حفلات نجومية متعددة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2023، لم تقتصر على المدن السعودية فقط، أعلن عدد من النجوم عن مواعيد حفلاتهم الغنائية في الإمارات، ومن بينهم الفنانة السعودية داليا مبارك، نشرت داليا “بوستر” الحفلة التي ستجمعها مع الفنان حسين الجسمي على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، وكتبت: “احتفالًا باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، انضموا إلينا يوم السبت 23 سبتمبر في قصر الإمارات، حيث سنقدم حفلة غنائية مميزة بمشاركة النجم حسين الجسمي”.

كما نشر الفنان حسين الجسمي نفس البوستر وكتب: “نحتفل في أبو ظبي باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية الشقيقة، لنرسم معًا ألوان المحبة والأخوة وثقافتنا المشتركة، موعدنا إن شاء الله يوم السبت 23 سبتمبر في قصر الإمارات، بمشاركة الفنانة داليا مبارك”.

موعد حفلة عيضة المنهالي وفؤاد عبد الواحد وأصيل هميم

تم الإعلان عن تنظيم حفل نجومي في الإمارات بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 93، من قبل شركة “مومنتس إيفنتس”، قامت الشركة بنشر صورة البوستر وتفاصيل الحفل على حسابها الرسمي في “إنستغرام”، وأشارت إلى أن الحدث سيشهد مشاركة النجوم عيضة المنهالي، فؤاد عبد الواحد، وأصيل هميم، وستقدم فقرات غنائية يملؤها الطرب والموسيقى، وذلك في تاريخ 22 سبتمبر 2023، على مسرح كوكا كولا آرينا في دبي.

أسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني السعودي 93

لم يتم الإعلن بشكل رسمي عن أسعار تذاكر حفلات اليوم الوطني 93 ولكن يتوقع ان تتراوح أسعارها بين 100 : 200 ريال سعودي وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل بمجرد توفرها.

رابط حجز تذاكر حفلات اليوم الوطني السعودي 93

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في الختام تعرفنا على كافة التفاصيل حول حفلات اليوم الوطني السعودي 93 وموعد حفلة محمد عبد وماجد المهندس ورابح صقر، وغيرهم من النجوم، ووفرنا لكم رابط حجز تذاكر حفلات اليوم الوطني 93، وأسعار التذاكر.